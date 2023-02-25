Упавший с крыши снег оборвал провода на Первомайской — они пролежали оголенными всю ночь

— Получается, 12 часов не было света — с 8 или 9 вечера, — рассказала журналисту НГС жительница дома Мария Розова. — Провода всю ночь пролежали оголённые. Вчера приезжала из нашей управляющей компании аварийная служба, посмотрели, сказали: «У нас нет большой машины» и уехали. Даже провода эти никуда не убрали. Сегодня куда я только не звонила, соседи тоже звонили — откуда-то приехали и починили, я знаю только, что не из нашей управляющей компании приезжали.

