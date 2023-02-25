Упавший с крыши снег оборвал провода на Первомайской — они пролежали оголенными всю ночь

Снег с крыши дома на Первомайской, 86 оборвал провода — они пролежали оголёнными возле дома до следующего дня.
Инцидент произошёл вечером 24 февраля. Сошедший с крыши снег оборвал провода, которые питали электричеством один из трех подъездов от рядом расположенной линии электропередач.
— Получается, 12 часов не было света — с 8 или 9 вечера, — рассказала журналисту НГС жительница дома Мария Розова. — Провода всю ночь пролежали оголённые. Вчера приезжала из нашей управляющей компании аварийная служба, посмотрели, сказали: «У нас нет большой машины» и уехали. Даже провода эти никуда не убрали. Сегодня куда я только не звонила, соседи тоже звонили — откуда-то приехали и починили, я знаю только, что не из нашей управляющей компании приезжали.
АО УК «Перспектива» работает в Новосибирске с 2014 года. По итогам 2021 года она получила 153,9 миллиона рублей выручки и 381 тысячу рублей чистой прибыли. С 2018 года «Перспективой» управляет ЗАО «Мой Коммунальный Стандарт» («МКС»). «МКС» через компанию «Ковилет» владеет московский бизнесмен Александр Костюков. С ним связан ряд региональных конфликтов в сфере ЖКХ. В частности, в Самаре его компанию «ДомКом Инвест» (ликвидирована в 2020 году), управлявшую местной УК, называли пирамидой. По данным СМИ, компания была связана с одним из крупнейших застройщиков страны — группой «ПИК».
По словам женщины, подобное происходит каждый год. По информации жильцов, управляющая компания заключила договор подряда на уборку снега, но вовремя это не сделали.
— Вчера старшая по подъезду звонила этому подрядчику, они поговорили, а потом он вообще перестал трубки брать. Ничего убирать не стали. Сразу было понятно, что к вечеру это всё упадёт — оно и упало, — возмутилась Мария.
Журналист НГС направила запрос в АО УК «Перспектива» с просьбой уточнить, кто ответственен за уборку снега с крыши дома.
Вчера упавший с крыши дома в центре Новосибирска снег раздавил два автомобиля — за 7 часов никто из городских служб или управляющей компании на место не приехал.