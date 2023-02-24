На Чаплыгина снег свалился с крыши и раздавил две машины — фото с места

В Новосибирске на Чаплыгина, 48 на две машины рухнул снег с крыши. Инцидент произошел сегодня утром, 24 февраля.
— На Чаплыгина, 48 утром снег сошел по-жесткому. 7 часов назад произошло, но никто из служб города так и не приехал, — сообщил читатель НГС.
Как видно по фотографиям, машины от удара сильно пострадали.
По информации 2ГИС, управляющей компанией дома является компания «Уют». В УК «Уют» корреспонденту НГС ответила женщина, которая сказала, что не уполномочена отвечать на запросы журналистов. Корреспондент оставила свой номер для связи. На момент публикации звонка не было.
Жительница Новосибирска заявила, что управляющая компания без предупреждения скинула снег с крыши, когда около дома стояла ее машина. По словам женщины, она не могла выехать со двора, потому что ее автомобиль замуровали в снегу.