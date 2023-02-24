freedom
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняПрогноз погоды на выходные
Все новости
Все новости

На Чаплыгина снег свалился с крыши и раздавил две машины — фото с места

Куча снега сошла с крыши сегодня утром

144

Одна из машин оказалась полностью в снегу

Поделиться

В Новосибирске на Чаплыгина, 48 на две машины рухнул снег с крыши. Инцидент произошел сегодня утром, 24 февраля.

— На Чаплыгина, 48 утром снег сошел по-жесткому. 7 часов назад произошло, но никто из служб города так и не приехал, — сообщил читатель НГС.

Как видно по фотографиям, машины от удара сильно пострадали.

Снег промял крышу

Снег промял крышу

Поделиться

По информации 2ГИС, управляющей компанией дома является компания «Уют». В УК «Уют» корреспонденту НГС ответила женщина, которая сказала, что не уполномочена отвечать на запросы журналистов. Корреспондент оставила свой номер для связи. На момент публикации звонка не было.

Жительница Новосибирска заявила, что управляющая компания без предупреждения скинула снег с крыши, когда около дома стояла ее машина. По словам женщины, она не могла выехать со двора, потому что ее автомобиль замуровали в снегу.

По теме

КрышиМашиныПотеплениеСнег
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter