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Замуровали: сибирячка заявила, что управляющая компания засыпала двор снегом

По словам женщины, теперь автомобилисты не могут выехать

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Когда начали резко скидывать снег, женщина была на работе

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Жительница Новосибирска заявила, что управляющая компания без предупреждения скинула снег с крыши, когда около дома стояла ее машина. По словам женщины, она не могла выехать со двора, потому что ее автомобиль замуровали в снегу.

Снег, по словам читательницы НГС, скинули 21 февраля с дома 17 на улице Энгельса в Советском районе.

— 20 февраля написали, что 22 февраля будет механизированная уборка снега, а 21 февраля без предупреждения скинули снег с крыши. Те, кто был дома, убрали машины, те, кто работал, не успели.

На кадрах, которые предоставила женщина редакции НГС, видно, что на автомобиле невозможно выехать с придомовой территории. По словам читательницы, когда внезапно скинули снег, она была на работе, поэтому не могла убрать машину и ей повезло, что автомобиль не пострадал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Дозвониться до управляющей компании «Правый Берег» на улице Энгельса на момент публикации не удалось. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, как администрация следит за действиями управляющей компании.

Недавно мы писали, что у частного сектора возле ЖК «Венеция» появилась огромная гора снега. Жители домов переживают, что, когда начнет таять, дома и огороды будут затоплены.

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