Арестованный за хищение миллиардов из новосибирских компаний вошел в рейтинг богатейших бизнесменов Forbes

Михаил Абызов и Андрей Добров вошли в список богатейших бизнесменов Forbes
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших россиян — в их числе оказались два человека, которые зарабатывали свои капиталы в Новосибирске.
Всего в рейтинг вошли 200 самых успешных бизнесменов страны — на
Источник капитала Михаила Абызова — это группа
В 2019-м Михаила Абызова арестовали по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение
Ранее оппозиционер Алексей Навальный обвинил Михаила Абызова в покупке виллы в Италии на деньги новосибирцев. Он опубликовал пост на своем сайте, где рассказал, что виллу содержат на деньги, которые новосибирцы платят за отопление СИБЭКО.
— Поэтому тарифы росли и будут расти. А иначе как содержать эти виноградники и оливковые плантации? Без ваших платежек за тепло тут не обойтись, — заключил оппозиционер.
В конце рейтинга, на
Возглавил рейтинг богатейших бизнесменов страны владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние Forbes оценивает в
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Составлен рейтинг богатейших детей-наследников: владелица ТРЦ «Галерея Новосибирск» снова попала в список Forbes. Лидером рейтинга стал ее брат.
Три бизнеса из Новосибирска вошли в
Бизнесмен из Новосибирска попал в рейтинг богатейших людей мира. Самые известные бренды его компании — «Арбидол», «Коделак», «Компливит», «Пенталгин».