Арестованный за хищение миллиардов из новосибирских компаний вошел в рейтинг богатейших бизнесменов Forbes

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших россиян — в их числе оказались два человека, которые зарабатывали свои капиталы в Новосибирске.

Всего в рейтинг вошли 200 самых успешных бизнесменов страны — на 175-м месте экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Его состояние оценили в $650 млн .