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Тема дняИстории сибиряков, переехавших на юг

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Арестованный за хищение миллиардов из новосибирских компаний вошел в рейтинг богатейших бизнесменов Forbes

Всего в списке 200 самых богатых россиян два человека, которые зарабатывали капитал в Новосибирске

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Несмотря на арест, Михаил Абызов продолжает оставаться в списке богатейших бизнесменов страны

Несмотря на арест, Михаил Абызов продолжает оставаться в списке богатейших бизнесменов страны

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Михаил Абызов и Андрей Добров вошли в список богатейших бизнесменов Forbes

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших россиян — в их числе оказались два человека, которые зарабатывали свои капиталы в Новосибирске.

Всего в рейтинг вошли 200 самых успешных бизнесменов страны — на 175-м месте экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Его состояние оценили в $650 млн.

Источник капитала Михаила Абызова — это группа RU-COM с активами в энергетике (новосибирский «Элсиб») и сельском хозяйстве («Копитания»). Один из активов — 97,1% «Сибэко» — был продан СУЭК в 2018 году.

В 2019-м Михаила Абызова арестовали по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Сотрудники ФСБ задержали экс-министра в Москве за хищение 4 миллиардов рублей. Следственный комитет связал его арест с делом о выводе денег из компаний Новосибирска, обе работали в сфере энергетики.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный обвинил Михаила Абызова в покупке виллы в Италии на деньги новосибирцев. Он опубликовал пост на своем сайте, где рассказал, что виллу содержат на деньги, которые новосибирцы платят за отопление СИБЭКО.

— Поэтому тарифы росли и будут расти. А иначе как содержать эти виноградники и оливковые плантации? Без ваших платежек за тепло тут не обойтись, — заключил оппозиционер.

В конце рейтинга, на 198-м месте, оказался еще один известный новосибирский бизнесмен — Андрей Добров. Его капитал — $543 млн от продажи акций «Белона» в 2008–2009 годах. Как пишет Forbes, в 1990-е он занимался технической реконструкцией угольных предприятий, заказчики расплачивались углем, и Андрей Добров стал им торговать. В конце 1990-х скупал угольные предприятия, которые позже объединил в группу «Белон» с добычей 5 млн тонн угля в год. Он начинал бизнес с сети видеосалонов в Новосибирске, занимался продажей одежды, кабельным телевидением, в одном из спальных районов открыл первый в городе пивной ресторан «Хмельная застава» с собственной пивоварней и сауной.

Андрей Добров родился в Казахстане, закончил Новосибирский электротехнический институт (сейчас — НГТУ НЭТИ) и первым в угольной индустрии РФ вывел компанию на IPO

Андрей Добров родился в Казахстане, закончил Новосибирский электротехнический институт (сейчас — НГТУ НЭТИ) и первым в угольной индустрии РФ вывел компанию на IPO

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Возглавил рейтинг богатейших бизнесменов страны владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние Forbes оценивает в $29,1 млрд. Владелец «Норникеля» Владимир Потанин опустился на второе место ($27 млрд). Третье место занял владелец НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд).

Что еще интересно почитать о людях из рейтингов Forbes

Составлен рейтинг богатейших детей-наследников: владелица ТРЦ «Галерея Новосибирск» снова попала в список Forbes. Лидером рейтинга стал ее брат.

Три бизнеса из Новосибирска вошли в топ-200 крупнейших компаний по версии Forbes. Самая успешная заработала за 2019 год почти 234 миллиарда рублей.

Бизнесмен из Новосибирска попал в рейтинг богатейших людей мира. Самые известные бренды его компании — «Арбидол», «Коделак», «Компливит», «Пенталгин».

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Михаил Абызоврейтинг Forbesсамые богатые людиАндрей Добров
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