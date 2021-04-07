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Бизнесмен из Новосибирска попал в рейтинг богатейших людей мира

Виктор Харитонин год от года улучшает свои позиции в списке

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В списке богатейших людей планеты Виктор Харитонин с 2017 года

В списке богатейших людей планеты Виктор Харитонин с 2017 года

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Председатель совета директоров компании «Фармстандарт» Виктор Харитонин вошел в рейтинг самых богатых людей мира 2021 года по версии Forbes. Он занимает 891-е место с капиталом 3,4 миллиарда долларов. За год Харитонин улучшил свои позиции — в 2020-м он занимал 908-е, еще годом ранее — 1818-е место.

График демонстрирует динамику роста благосостояния Виктора Харитонина с 2017 по 2021 год

График демонстрирует динамику роста благосостояния Виктора Харитонина с 2017 по 2021 год

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В рейтинге богатейших людей России в 2020 году Харитонин занимал 43-е место.

Виктор Харитонин родился 20 ноября 1972 года в Казахстане. В 1994 году окончил Новосибирский государственный университет. Свой бизнес Харитонин начинал вместе с однокурсником по НГУ Егором Кульковым. Они выкупили пять заводов у американской фармкомпании и на их базе открыли совместно с Романом Абрамовичем «Фармстандарт». Самые известные бренды компании «Фармстандарт» — «Арбидол», «Коделак», «Компливит», «Пенталгин».

В сентябре Forbes составил рейтинг богатейших детей — наследников российских бизнесменов. Владелица ТРЦ «Галерея Новосибирск» Лилия Ротенберг попала в список — она оказалась на пятом месте. Она же заняла седьмое место в списке богатейших женщин России.

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миллиардеррейтинг ForbesВладимир Харитонин
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