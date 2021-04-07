Бизнесмен из Новосибирска попал в рейтинг богатейших людей мира

Председатель совета директоров компании «Фармстандарт» Виктор Харитонин вошел в рейтинг самых богатых людей мира 2021 года по версии Forbes. Он занимает 891-е место с капиталом 3,4 миллиарда долларов. За год Харитонин улучшил свои позиции — в 2020-м он занимал 908-е, еще годом ранее — 1818-е место.

