Глыба льда упала на жительницу Новосибирска у метро «Студенческая» — шокирующие кадры

По словам очевидцев, женщину увезли в больницу Источник: «Новосибирск с огоньком»











Глыба льда упала на женщину у входа на станцию метро «Студенческая». Кадры инцидента опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».



Судя по видео, происшествие случилось 27 марта в 19:32. Женщина шла рядом со сходом, как ей на голову сошла глыба льда. От удара сибирячка упала на землю.

Источник: «Новосибирск с огоньком»

В посте говорится, глыба льда откололась с крыши общежития НГТУ. По слова очевидцев, женщину с травмами увезли в больницу. В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию.

В конце февраля глыба льда сошла с карниза жилого дома на ребенка в Дзержинском районе. 9-летняя девочка оказалась в больнице с переломом позвоночника. Ее мать обратилась в полицию.



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— Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе регионального СК.