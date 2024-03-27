«Страховка была неправильно закреплена»: на скалодроме в Академгородке погиб совладелец баров The Rooks

Максим вел активный образ жизни Источник: Игорь Каменев











Новосибирский бизнесмен Игорь Каменев рассказал подробности гибели своего друга и партнера Максима Серанта, который разбился насмерть на скалодроме в Академгородке. Также предприниматель вспомнил, каким Максим был в жизни.

Подробности гибели

— Максим сорвался с верхней точки снаряда вечером 26 марта, с высоты примерно 10 метров, не удержался и упал, страховка не сработала. Она была неправильно закреплена. Это его ошибка. По правилам посетители проходят инструктаж перед тем, как их запускают на снаряд. Но они там долго лазят, и за ними никто не следит. А он был с дочкой, перестегивался, отходил, приходил. Но когда падал, упал не на мат страховочный, а на бетон. И возникает вопрос: почему они не страхуют? Случайность это или систематическое нарушение, не знаю, — отметил Игорь Каменев.

По словам друга погибшего, скорая помощь прибыла на место происшествия, реанимация, которую проводили в течение часа, не принесла результатов.



— Он был счастливый семьянин, муж и отец, добрый друг, человек с острым умом, горящими глазами и большим сердцем, который созидал, вдохновлял, поддерживал, никогда не сдавался и верил в людей, — отметил Игорь Каменев.

Максим Серант был успешным бизнесменом в Новосибирске и других сибирских городах Источник: Игорь Каменев











Максим Серант родился 17 мая 1991 года в Новосибирске, окончил гимназию № 10 с отличием и получил красный диплом на кафедре теплоэнергетики НГТУ. Дважды получил стипендию Потанина в университете, выигрывал гранты мэрии Новосибирска на социальные проекты. Во время учебы и после вуза работал на ТЭЦ-5 и в КОТЭС. C 2015 года занимался бизнесом — открыл шесть баров в Новосибирске, четыре в Новокузнецке, а также бар-ресторан в Шерегеше. Среди них — открытые вместе с Игорем Каменевым бары The Rooks в Новосибирске и Шерегеше.

Согласно данным «Контур.Фокус», Максим Серант являлся учредителем и владельцем 20% акций ООО «КОТЭС ИНЖИНИРИНГ», 50% акций в ООО «РУКС», по 25% акций в ООО «ВАЙБ» и ООО «ТД ГРАЧИ», 30% акций ООО «ГНЕЗДО РУКСА» в Новосибирске, был директором и владельцем 45% акций в компании «РУКС В ГЕШЕ» в Шерегеше, владельцем 50% акций в ООО «ХИЛЛ БАР» в Новокузнецке.



Занимался благотворительностью, увлекался спортом: триатлоном, альпинизмом и сноубордингом. Скалолазанием мужчина занимался больше 15 лет. У погибшего осталась семья, жена и две маленькие дочери.



Что говорят в клубе

В «Каскаде» заявили, что на территории клуба нет бетонного пола.



— Что-то не так поняли — у нас нет бетонного пола в принципе. По поводу страховки — наши сотрудники не обязаны следить за ней постоянно, посетители же не маленькие дети. Комментировать пока не будем происшествие, дождемся решения СК. Не можем впереди паровоза бежать, — отметили в разговоре с корреспондентом НГС сотрудники скалодрома.



Ранее НГС писал о том, как новосибирец упал с высоты и сломал позвоночник. Из-за трагедии без денег осталась его семья с двумя маленькими детьми.

