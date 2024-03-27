«Травмы, несовместимые с жизнью»: новосибирец погиб на скалодроме в Академгородке

Обстоятельства произошедшего устанавливаются Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В Новосибирске мужчина погиб во время занятия на скалодроме. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в Академгородке на скалодроме рядом с гимназией № 5.



— Сообщение в полицию поступило о том, что мужчина при занятии на скалодроме получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Проводится проверка, — пояснили в пресс-службе регионального МВД.



Следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Скалодром в Академгородке — один из самых крупных в Новосибирске. Его построили в 1990-е годы. Высота стен составляет 12 метров, они имеют шероховатое покрытие, которое позволяет посетителям испытывать ощущение настоящего скального рельефа.

