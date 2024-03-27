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Происшествия «Травмы, несовместимые с жизнью»: новосибирец погиб на скалодроме в Академгородке

«Травмы, несовместимые с жизнью»: новосибирец погиб на скалодроме в Академгородке

Полиция и следователи проводят проверку

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются

В Новосибирске мужчина погиб во время занятия на скалодроме. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в Академгородке на скалодроме рядом с гимназией № 5.

— Сообщение в полицию поступило о том, что мужчина при занятии на скалодроме получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Проводится проверка, — пояснили в пресс-службе регионального МВД.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Скалодром в Академгородке — один из самых крупных в Новосибирске. Его построили в 1990-е годы. Высота стен составляет 12 метров, они имеют шероховатое покрытие, которое позволяет посетителям испытывать ощущение настоящего скального рельефа.

Ранее в Новосибирске во время выступления с высоты сорвалась гимнастка. По словам очевидцев, девушка выполняла трюк на кольце без страховки.

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