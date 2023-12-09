«Главное, что живой»: история молодой семьи, глава которой оказался парализован — как они живут и во что верят

Семью Дениса и Елены Тимошенко, наверное, можно назвать самой обычной. Он — автомеханик, она — госслужащая, двое детей, небольшая квартирка, еще совсем недавно — ипотечная. Мечтали о совместной старости на завалинке и внуках. В общем, все как у всех. Но так было до 19 сентября 2023 года. Этот день напрочь перечеркнул обыденную жизнь: Денис оказался прикован к инвалидному креслу, а его жена и дети остались без денег. Корреспонденты НГС приехали в гости к семье Тимошенко, чтобы понять, что им дает силы держаться, и о чем они мечтают сейчас.
Роковое падение
31-летний автомеханик Денис Тимошенко 19 сентября 2023 года был в деревне у мамы — строил гараж. Внезапно под ногой подломилась доска, и мужчина с четырехметровой высоты упал на бетон.
— Упал — была такая вспышка в глазах... Ноги сразу такие набухшие, тяжелые. Первым делом достал телефон из кармана. Особо не двигался, так как понимал: скорее всего, сломан позвоночник. Написал сообщение жене, чтобы она в курсе была. Особого страха не было. Старался о плохом не думать. Думал: «Побыстрее бы помощь была», — рассказывает Денис.
Жена Дениса — Елена — была в это время дома в Новосибирске с 1,5-летним сыном Даниилом. Второй сын — 8 летний Максим — в школе. Едва сдерживая слезы, женщина вспоминает, как получила на телефон страшное сообщение.
— Было несколько слов: «Милая, кажется, я сломал позвоночник». <…> Когда сообщение прослушала, показалось, что мои ноги тоже потеряли под собой опору, — вспомнила Елена и замолчала.
Денису повезло, что на его крик практически сразу прибыл сосед по участку, а вскоре приехала и скорая помощь. Мужчину увезли в Ордынскую больницу, а оттуда переправили в Новосибирск, где его уже ждали на операцию врачи НИИТО. Диагноз: компрессионный перелом четырех позвонков и ушиб 80% спинного мозга.
— Операция прошла, состояние — тяжелое. Потом вышла старшая медсестра и сказала: «Учитесь жить другой жизнью»… Я не хотела придавать значение этим словам. Честно говоря, прекрасно понимала, что все не так просто. Но на тот момент я думала: «Спасибо, что живой», — тихо рассказывает Елена.
Реабилитация на годы
Все скопленные деньги семьи Тимошенко сразу же ушли на медикаменты и средства гигиены. Требовалось очень многое: сердечные препараты, лекарства в сфере урологии, всевозможные салфетки, пеленки и так далее.
Денис не может ходить совсем, хотя после операции и специальных занятий стал чувствовать прикосновения к ногам. Но без помощи Елены он пока не справляется ни с чем. После операции мужчина похудел с 85 килограммов почти в два раза. В последнее время снова начал набирать вес.
— Врачи сказали на тот момент, что шансов встать на ноги практически нет… Но потом, во время реабилитации, говорили, что шансы все же есть. Ноги стал немного чувствовать. Какая-то ломота, жжение идет. Стал прикосновения чувствовать, — перечисляет пострадавший мужчина.
Сейчас в семье Тимошенко самое главное — реабилитация. На это уходят как все силы, так и все деньги. Через день на дом к Денису приезжает специальный тренер ЛФК, разминающий ноги и суставы. Это стоит около пяти тысяч рублей за раз.
Чуть позже пострадавшего увезут на реабилитацию в НИИТО. Здесь предстоит пробыть несколько дней. А это примерно еще по десять тысяч за сутки. Потом надо будет съездить — и не раз — в специальные реабилитационные центры, цены в которых тоже немаленькие. От десяти до сорока тысяч рублей за день пребывания. И в таком интенсивном режиме жить нужно примерно год-полтора.
Расслабляться, замечает Елена, она сейчас не имеет права: на ней и двое детей, и муж, которого надо поставить на ноги.
Любовь с первого взгляда
Рассказывая о том, как появилась их семья, Елена невольно начинает улыбаться, а глаза ее словно наполняются светом.
До первой встречи в июне 2014 года молодые люди знакомы не были, хотя и считались в некотором смысле родственниками. Родной брат Елены женат на двоюродной сестре Дениса. В какой-то момент сестре Дениса, которая сдавала сессию и жила у Елены в общежитии, понадобилась помощь, и брат приехал ей помогать.
— Мы и встретились тогда. Это, наверное, любовь с первого взгляда. Я надеюсь, это останется у нас на долгие годы. Сразу поняла: это — мой человек, — сквозь слезы улыбается женщина.
Денис, вспоминает Елена, ухаживал красиво: уже на второй день приехал с букетом цветов. А потом каждый день приезжал и увозил девушку на ее работу.
Через пару месяцев знакомства Денис появился у Елены в общежитии и объявил: «Ну все, собирай вещи. Будем жить вместе». Ровно через девять месяцев — 7 марта 2015 года — Денис и Елена поженились.
Новые мечты и планы
В разговоре Денис старается держаться достойно. Хотя видно: это тоже задача не из легких. Мужчина признается, что ему тяжело осознавать: семья осталась совсем без заработка. Жена в декретном отпуске по уходу за ребенком, но крупные выплаты уже закончились, так как младшему исполнилось 1,5 года. Теперь надо или выходить из декретного отпуска, или продлевать его еще на полтора года, но уже без каких-то особых пособий. Выходить же на работу у Елены пока не получается: родных в Новосибирске нет, а на сиделку не хватает средств.
Не удалось, замечает женщина, оформить и детские пособия, которые положены малоимущим семьям. При вынесении решения: давать деньги или нет, в пользу «не давать» сыграло наличие в семье двух автомобилей. Один — «Нива» 1996 года, для поездок по селу, второй — «Ниссан» 2001 года.
— Тяжело привыкнуть, что с детьми не могу погулять. Да и сам я на улице был около месяца назад, — вздыхает Денис. — Пока не понимаю, какая будет жизнь: насколько я смогу восстановиться и чем заниматься? На данный момент заработка нет совсем. На что живем? Родственники помогают. Сборы устраиваем. Сборы на реабилитацию, чтобы поехать восстанавливаться в НИИТО.
На размещение в соцсетях призыва о помощи супруги решились не сразу. Елена уточняет, мол, был какой-то барьер. Они всегда зарабатывали сами и не просили ни у кого. А тут обсудили и поняли: одним с этой бедой не справиться. Перешагнули через барьер и выложили в интернет просьбу о помощи. И помощь сразу пришла: друзья, коллеги, чужие люди… Знакомые помогли найти специальную кровать и инвалидную коляску. Друзья Дениса сделали специальный тренажер для упражнений. Много людей помогало как материально, так и психологически.
— Первая задача у нас сейчас: нашего кормильца, папу, нашу гордость поставить на ноги. Что помогает не отчаиваться? Вера, любовь… У нас были большие планы в старости сидеть на завалинке, ждать детей и внуков... Знаете, каждый день сейчас — новый. Одинаковых не бывает. Думаем, как дальше жить, — вздыхает Елена.
— Хочется больше всего ощутить ноги. Чтобы на них стоять. Хочется на работу ходить. Вернуться к прежней жизни. Это — самое главное желание, — уточняет Денис.
На Новый год семья Тимошенко хотела бы уехать к родным в деревню. Если, конечно, состояние Дениса позволит. Дети уже придумали, что попросить у Деда Мороза: конструктор «Титаник» и конфеты. Да и какое желание загадать в новогоднюю ночь под бой курантов старший Максим тоже уже придумал. Но про это писать мы не будем — иначе не сбудется.
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