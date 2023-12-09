«Главное, что живой»: история молодой семьи, глава которой оказался парализован — как они живут и во что верят

Роковое падение

31-летний автомеханик Денис Тимошенко 19 сентября 2023 года был в деревне у мамы — строил гараж. Внезапно под ногой подломилась доска, и мужчина с четырехметровой высоты упал на бетон.



— Упал — была такая вспышка в глазах... Ноги сразу такие набухшие, тяжелые. Первым делом достал телефон из кармана. Особо не двигался, так как понимал: скорее всего, сломан позвоночник. Написал сообщение жене, чтобы она в курсе была. Особого страха не было. Старался о плохом не думать. Думал: «Побыстрее бы помощь была», — рассказывает Денис.