«Всё болит-болит-болит». Сибиряк не может жить и работать из-за непонятной болезни — диагноз ему пытаются поставить 8 лет

Странный недуг

В 2015 году 44-летний Сергей Ермошин проснулся с неприятными ощущениями на левой стороне лица. Ощущения причиняли дискомфорт и усиливались, если возникала необходимость на чем-то сосредоточиться, что-то обдумать.



— Когда я начинал на чем-то концентрировать внимание, у меня начиналось жжение по веткам, как я потом узнал, тройничного нерва. И если ты не останавливаешься, то начинается спазм и ты становишься как овощ: ни соображать, ни мысли излагать не получается. Шум в ухе слева появлялся — вот как раньше по телевизору экран рябил, зрение ухудшалось, расплывалось в левом глазу. Боль отдавала в зубы, в верхнюю челюсть. И такая симптоматика проявлялась почти каждый день. Позже стало сложно глотать: я не мог есть грубую пищу, не запивая ее, — рассказывает журналисту Сергей Ермошин.

