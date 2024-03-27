Собака в Новосибирской области укусила 9-летнюю девочку — хозяина животного оштрафовали на 40 тысяч

С жителя Черепановского района Новосибирской области взыскали 40 тысяч рублей за то, что его собака укусила девятилетнюю девочку. Животное было на самовыгуле. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел в мае 2023 года. Проводилась проверка.
— Владелец несет ответственность за животное. Но хозяин собаки должные меры к созданию безопасных условий выгула не принял, — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее под Новосибирском владельца злобной собаки оштрафовали на 15 тысяч: пес погрыз маленького мальчика. Недавно женщину покусашл барсук, вышедший из спячки — животное поймали и отправили в спецучреждение.