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Животные Происшествия Собака в Новосибирской области укусила 9-летнюю девочку — хозяина животного оштрафовали на 40 тысяч

Собака в Новосибирской области укусила 9-летнюю девочку — хозяина животного оштрафовали на 40 тысяч

Это — сумма компенсации морального вреда

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Укус случился прошлой весной

С жителя Черепановского района Новосибирской области взыскали 40 тысяч рублей за то, что его собака укусила девятилетнюю девочку. Животное было на самовыгуле. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел в мае 2023 года. Проводилась проверка.

— Владелец несет ответственность за животное. Но хозяин собаки должные меры к созданию безопасных условий выгула не принял, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее под Новосибирском владельца злобной собаки оштрафовали на 15 тысяч: пес погрыз маленького мальчика. Недавно женщину покусашл барсук, вышедший из спячки — животное поймали и отправили в спецучреждение.

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Черепановский район Новосибирская область Прокуратура Укус собаки
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