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Происшествия На Урале обрушилась шахта — под завалами оказались рабочие

На Урале обрушилась шахта — под завалами оказались рабочие

Горняки подают сигналы о помощи

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Рабочие подают сигналы: есть шансы найти их живыми

В шахте «Кальинская» под Североуральском под завалами оказались два горняка. Они подают сигналы о помощи. Проводится спасательная операция.

Как сообщили в пресс-службе предприятия «Севуралбокситруда» (СУБР), которое владеет шахтой, 25 марта в 04:22 произошел горный удар, после чего обрушилась порода. Ею завалило двух горняков. Сначала разбор завала проводили специалисты СУБРа, позже на место происшествия прибыли два отделения военизированной горноспасательной части. По данным телеграм-канала «112», под завалами находятся четыре, а не два шахтера.

Происшествием уже заинтересовались в прокуратуре Свердловской области. Там начали проверку соблюдения требований об охране труда. Уточняется, что обвал произошел на глубине 1130 метров под землей. На место происшествия выехал прокурор Североуральска Игорь Гусаков.

По данным сервиса Контур.Фокус, АО «СУБР» было образовано в октябре 1996 года. Компания принадлежит одному из крупнейших в мире производителей алюминия, холдингу «Русал». В последний раз предприятие отчитывалось о своих финансовых показателях в 2021 году. Тогда выручка составляла 24 млрд рублей, чистая прибыль достигала 621,8 млн.

Это уже не первое обрушение в шахте «Кальинской». В ноябре 2019 года там разрушилась часть пласта горной породы. Из-за обрушения пострадал один из рабочих. До этого там же в Североуральске из-за горного удара обрушилась шахта «Ново-Кальинская». Спасти рабочего, оказавшегося под завалами, не удалось.

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Шахта Североуральск Обрушение Завал Горняки ЧП
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