«Маленькое тело Димы изрешетили пулями». Детский омбудсмен — о состоянии ребенка, пострадавшего при стрельбе в «Крокусе»

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала о состоянии маленького Димы, которого во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» террористы изрешетили пулями. Ночью ему провели операцию, врачи продолжают борьбу за его жизнь — мальчик получил тяжелые огнестрельные ранения.

Его семья, как и все, пришли на концерт группы «Пикник». Когда террористы открыли огонь, пострадали Дима и его отец Денис. О том, жив ли второй, пока не сообщается. При себе документов у главы семейства не было, до начала концерта он положил их в сумку к жене.