«Маленькое тело Димы изрешетили пулями». Детский омбудсмен — о состоянии ребенка, пострадавшего при стрельбе в «Крокусе»

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала о состоянии маленького Димы, которого во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» террористы изрешетили пулями. Ночью ему провели операцию, врачи продолжают борьбу за его жизнь — мальчик получил тяжелые огнестрельные ранения.
Его семья, как и все, пришли на концерт группы «Пикник». Когда террористы открыли огонь, пострадали Дима и его отец Денис. О том, жив ли второй, пока не сообщается. При себе документов у главы семейства не было, до начала концерта он положил их в сумку к жене.
Инна, мать ребенка, увидела, как ее муж упал после автоматной очереди. Она вытащила раненого сына из зала. Вчерашнюю ночь женщина провела в реанимации рядом с ребенком. Сейчас женщина параллельно с заботой о Диме пытается найти мужа.
— Дайте мне его опознать среди неопознанных. Я не испугаюсь, не упаду. Я всё вынесу. Но я должна его найти, — цитирует Инну омбудсмен.
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