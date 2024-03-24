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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Маленькое тело Димы изрешетили пулями». Детский омбудсмен — о состоянии ребенка, пострадавшего при стрельбе в «Крокусе»

«Маленькое тело Димы изрешетили пулями». Детский омбудсмен — о состоянии ребенка, пострадавшего при стрельбе в «Крокусе»

Его мать видела, как ее супруг упал после выстрелов, и вынесла раненого сына из бойни

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Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала о состоянии маленького Димы, которого во время стрельбы изрешетило пулями

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала о состоянии маленького Димы, которого во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» террористы изрешетили пулями. Ночью ему провели операцию, врачи продолжают борьбу за его жизнь — мальчик получил тяжелые огнестрельные ранения.

Его семья, как и все, пришли на концерт группы «Пикник». Когда террористы открыли огонь, пострадали Дима и его отец Денис. О том, жив ли второй, пока не сообщается. При себе документов у главы семейства не было, до начала концерта он положил их в сумку к жене.

Инна, мать ребенка, увидела, как ее муж упал после автоматной очереди. Она вытащила раненого сына из зала. Вчерашнюю ночь женщина провела в реанимации рядом с ребенком. Сейчас женщина параллельно с заботой о Диме пытается найти мужа.

— Дайте мне его опознать среди неопознанных. Я не испугаюсь, не упаду. Я всё вынесу. Но я должна его найти, — цитирует Инну омбудсмен.

В результате теракта в Crocus City Hall, который произошел вечером 22 марта, погибли трое детей. Еще пятеро пострадали и находятся в больнице.

Всю актуальную информацию мы собираем в онлайн-хронике. Ранее мы рассказывали историю жителя Троицка, который не может найти свою супругу после атаки на «Крокус». Другие москвичи также обращаются в нашу редакцию с просьбой найти близких, кто-то ищет родителей, а кто-то — целые семьи.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
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