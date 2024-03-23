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80 пострадавших во время теракта в «Крокусе» доставили в больницы Москвы: список

Депздрав Москвы выложил имена тех, кого госпитализировали в столичные медцентры

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Минздрав Москвы опубликовал список пострадавших во время теракта в Crocus City Hall

Департамент здравоохранения Москвы выложил список пострадавших во время теракта в Crocus City Hall, которых госпитализировали в столичные больницы. Публикуем его.

  • Аврамова Елена Леонидовна;

  • Агапова Мария Юрьевна;

  • Батаман Кирилл Евгеньевич;

  • Белоусова Анна Олеговна;

  • Бирюков Владимир Вадимович;

  • Бурнашев Тимур Ринатович;

  • Бурнашева Елена Андреевна;

  • Бычков Дмитрий Денисович;

  • Виноградов Денис Владимирович;

  • Виноградова Дарья Николаевна;

  • Владимиров Максим Анатольевич;

  • Волкова Наталия Владимировна;

  • Волченко Олег Юльевич;

  • Воронина Елена Радиевна;

  • Галкина Ольга Евгеньевна;

  • Гирина Евгения Владимировна;

  • Гирина Елена Николаевна;

  • Глезер Мария Семеновна;

  • Горяева Анжела Викторовна;

  • Гуляева Анастасия Анатольевна;

  • Гурядова Мария Владимировна;

  • Гусева Алена Константиновна;

  • Данилова Мария Александровна;

  • Денисов Андрей Михайлович;

  • Жарова Мария Андреевна;

  • Зайцев Роман Викторович;

  • Зайцева Татьяна Сергеевна;

  • Захарова Юлия Рустамовна;

  • Ионова Оксана Леонидовна;

  • Карпов Алексей Александрович;

  • Кашеваров Алим Иосифович;

  • Климова Елизавета Алексеевна;

  • Колобанов Алексей Вячеславович;

  • Королева Светлана Витальевна;

  • Левина Марина Борисовна;

  • Лещинская Анастасия Раисовна;

  • Лугуева Ясмина Османовна;

  • Максимов Владимир Александрович;

  • Максимова Дарья Леонидовна;

  • Малахова Наталья Юрьевна;

  • Маркина Ксения Сергеевна;

  • Матковская Оксана Николаевна;

  • Машура Сергей Николаевич;

  • Мирзоева Гульмира Идрисовна;

  • Михайлец Сергей Степанович;

  • Михайлина Марина Генадьевна;

  • Можаев В. В.;

  • Морковкина Светлана Викторовна;

  • Мясников Тимур Михайлович;

  • Немова Елена Николаевна;

  • Николаенкова Светлана Викторовна;

  • Никулина Надежда Николаевна;

  • Новоселова Мария Львовна;

  • Перов Владимир Юрьевич;

  • Перова Дарья Сергеевна;

  • Петров Дмитрий Андреевич;

  • Полякова Екатерина Андреевна;

  • Ращенко;

  • Ромашкина Елена Владимировна;

  • Рубанов Андрей Викторович;

  • Рубанова Юлия Владимировна;

  • Русакова С. Ю.;

  • Скисова Наталия Владимировна;

  • Смагина Ольга Юрьевна;

  • Смолякова Анна Владимировна;

  • Соколов Иван Сергеевич;

  • Сумлин Ярослав Кириллович;

  • Сырина Екатарина Викторовна;

  • Тарасенко Евгений Юрьевич;

  • Тихомирова Екатерина Викторовна;

  • Толпыкин Илья Игоревич;

  • Уютова Валерия Валерьевна;

  • Чавычалова Маргарита Владимировна;

  • Чавычалова Алексей Владимирович;

  • Чапланова;

  • Черданцева Юлия Викторовна;

  • Черданцева Елена Дмитриевна;

  • Черноусова Наталья Васильевна;

  • Шерстобитов Дмитрий Викторович;

  • Шеховцева Наталья Олеговна.

Узнать о пострадавших в Crocus City Hall, получить поддержку. Телефоны горячих линий:

  • горячая линия психологической помощи МЧС: 8 800 775-17-17;

  • поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: (495) 621-43-31;

  • единый телефон доверия. Звонить можно из любого региона России: 8 800 333-44-34;

  • горячая линия психологической помощи для всех людей (благотворительный фонд «Просто люди»): 8 800 100-19-41;

  • единый справочный телефон (Москва): (499) 173-09-09.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.
Звоните круглосуточно+7 982 630 3102
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Напомним, что трагедия произошла вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные люди в масках ворвались в здание концертного зала Crocus City Hall и открыли огонь. По последним данным СК, погибли больше 60 человек.

Все последние новости о стрельбе MSK1.RU публикует в отдельном онлайн-репортаже.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
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