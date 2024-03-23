80 пострадавших во время теракта в «Крокусе» доставили в больницы Москвы: список

Департамент здравоохранения Москвы выложил список пострадавших во время теракта в Crocus City Hall, которых госпитализировали в столичные больницы. Публикуем его.
Аврамова Елена Леонидовна;
Агапова Мария Юрьевна;
Батаман Кирилл Евгеньевич;
Белоусова Анна Олеговна;
Бирюков Владимир Вадимович;
Бурнашев Тимур Ринатович;
Бурнашева Елена Андреевна;
Бычков Дмитрий Денисович;
Виноградов Денис Владимирович;
Виноградова Дарья Николаевна;
Владимиров Максим Анатольевич;
Волкова Наталия Владимировна;
Волченко Олег Юльевич;
Воронина Елена Радиевна;
Галкина Ольга Евгеньевна;
Гирина Евгения Владимировна;
Гирина Елена Николаевна;
Глезер Мария Семеновна;
Горяева Анжела Викторовна;
Гуляева Анастасия Анатольевна;
Гурядова Мария Владимировна;
Гусева Алена Константиновна;
Данилова Мария Александровна;
Денисов Андрей Михайлович;
Жарова Мария Андреевна;
Зайцев Роман Викторович;
Зайцева Татьяна Сергеевна;
Захарова Юлия Рустамовна;
Ионова Оксана Леонидовна;
Карпов Алексей Александрович;
Кашеваров Алим Иосифович;
Климова Елизавета Алексеевна;
Колобанов Алексей Вячеславович;
Королева Светлана Витальевна;
Левина Марина Борисовна;
Лещинская Анастасия Раисовна;
Лугуева Ясмина Османовна;
Максимов Владимир Александрович;
Максимова Дарья Леонидовна;
Малахова Наталья Юрьевна;
Маркина Ксения Сергеевна;
Матковская Оксана Николаевна;
Машура Сергей Николаевич;
Мирзоева Гульмира Идрисовна;
Михайлец Сергей Степанович;
Михайлина Марина Генадьевна;
Можаев В. В.;
Морковкина Светлана Викторовна;
Мясников Тимур Михайлович;
Немова Елена Николаевна;
Николаенкова Светлана Викторовна;
Никулина Надежда Николаевна;
Новоселова Мария Львовна;
Перов Владимир Юрьевич;
Перова Дарья Сергеевна;
Петров Дмитрий Андреевич;
Полякова Екатерина Андреевна;
Ращенко;
Ромашкина Елена Владимировна;
Рубанов Андрей Викторович;
Рубанова Юлия Владимировна;
Русакова С. Ю.;
Скисова Наталия Владимировна;
Смагина Ольга Юрьевна;
Смолякова Анна Владимировна;
Соколов Иван Сергеевич;
Сумлин Ярослав Кириллович;
Сырина Екатарина Викторовна;
Тарасенко Евгений Юрьевич;
Тихомирова Екатерина Викторовна;
Толпыкин Илья Игоревич;
Уютова Валерия Валерьевна;
Чавычалова Маргарита Владимировна;
Чавычалова Алексей Владимирович;
Чапланова;
Черданцева Юлия Викторовна;
Черданцева Елена Дмитриевна;
Черноусова Наталья Васильевна;
Шерстобитов Дмитрий Викторович;
Шеховцева Наталья Олеговна.
Узнать о пострадавших в Crocus City Hall, получить поддержку. Телефоны горячих линий:
горячая линия психологической помощи МЧС: 8 800 775-17-17;
поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: (495) 621-43-31;
единый телефон доверия. Звонить можно из любого региона России: 8 800 333-44-34;
горячая линия психологической помощи для всех людей (благотворительный фонд «Просто люди»): 8 800 100-19-41;
единый справочный телефон (Москва): (499) 173-09-09.
Напомним, что трагедия произошла вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные люди в масках ворвались в здание концертного зала Crocus City Hall и открыли огонь. По последним данным СК, погибли больше 60 человек.
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