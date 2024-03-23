НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

1 м/c,

ю-з.

 751мм 83%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

40 погибли и 100 ранены в Crocus City Hall

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Кто жаловался на чиновников
Доступное протезирование зубов
Система с умными светофорами
Стильные сибирячки на улицах
Скандалы министра Архипова
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Люди выбегали оттуда, а их все равно продолжали стрелять». Очевидцы рассказали новые подробности по теракту в Crocus City Hall

«Люди выбегали оттуда, а их все равно продолжали стрелять». Очевидцы рассказали новые подробности по теракту в Crocus City Hall

Выстрелы продолжались даже после публикаций в СМИ

230
Написать комментарий
Помимо выстрелов, в здании Crocus City Hall прогремел еще и взрыв: очевидцы

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу, прямо в зале после начала выступления группы «Пикник» в 20:00. Несколько десятков человек погибло. Рассказываем об этом подробно в онлайн-трансляции.

Очевидцы произошедшего рассказали MSK1.RU новые подробности по теракту. По их словам, они пришли в соседний ТЦ «Вегас». Там они узнали о выстрелах в «Крокусе» и поспешили к выходу. Полиция приехала достаточно быстро.

— Видим то, что там прям реально куча народа выбегает. Пожара еще не было. Звуки выстрелов начались, — рассказал MSK1.RU один из очевидцев трагедии.

— У входа видим, женщина лежит. Мы спрятались, это страшно. Они еще стреляли на парковке. Люди выбегали оттуда, а они все равно продолжали читать, — сообщил MSK1.RU другой очевидец.

Ранее мы рассказывали о реакции Путина на теракт в Crocus City Hall.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
ПО ТЕМЕ
Стрельба Crocus City Hall Теракт Умер человек
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Тимур, 34

Василиса, 26

Лисичка, 41

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Марат, 44

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление