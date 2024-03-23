«Люди выбегали оттуда, а их все равно продолжали стрелять». Очевидцы рассказали новые подробности по теракту в Crocus City Hall

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу, прямо в зале после начала выступления группы «Пикник» в 20:00. Несколько десятков человек погибло. Рассказываем об этом подробно в онлайн-трансляции.
Очевидцы произошедшего рассказали MSK1.RU новые подробности по теракту. По их словам, они пришли в соседний ТЦ «Вегас». Там они узнали о выстрелах в «Крокусе» и поспешили к выходу. Полиция приехала достаточно быстро.
— Видим то, что там прям реально куча народа выбегает. Пожара еще не было. Звуки выстрелов начались, — рассказал MSK1.RU один из очевидцев трагедии.
— У входа видим, женщина лежит. Мы спрятались, это страшно. Они еще стреляли на парковке. Люди выбегали оттуда, а они все равно продолжали читать, — сообщил MSK1.RU другой очевидец.
Ранее мы рассказывали о реакции Путина на теракт в Crocus City Hall.