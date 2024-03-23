«Люди выбегали оттуда, а их все равно продолжали стрелять». Очевидцы рассказали новые подробности по теракту в Crocus City Hall

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу, прямо в зале после начала выступления группы «Пикник» в 20:00. Несколько десятков человек погибло. Рассказываем об этом подробно в онлайн-трансляции.



Очевидцы произошедшего рассказали MSK1.RU новые подробности по теракту. По их словам, они пришли в соседний ТЦ «Вегас». Там они узнали о выстрелах в «Крокусе» и поспешили к выходу. Полиция приехала достаточно быстро.