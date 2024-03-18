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Подросток упал в овраг и сломал бедро в Новосибирске — видео спасения

Самостоятельно молодой человек выбрать не мог

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Пострадавший звал на помощь из оврага

Вечером 17 марта 16-летний новосибирец упал в овраг в районе улицы Миргородской в Новосибирске. Ему помогли спасатели.

Как сообщили в телеграм-канале «Спасателей МАСС», самостоятельно парень выбраться не мог, он получил тяжелую травму — перелом шейки бедра. Пострадавший начал звать на помощь, кто-то из прохожих вызвал спасателей. Его аккуратно вытащили из оврага и передали медикам.

Подростка доставили в больницу

— Спасатели МАСС провели медэвакуацию, далее совместно с бригадой врачей скорой помощи наложили шину и транспортировали до автомобиля скорой помощи, — сообщили в службе МАСС.

1 марта спасатели вытащили из квартиры на улице Сиреневой в Новосибирске запертого 9-летнего ребенка.

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