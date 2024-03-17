«Не вернулась домой с прогулки»:15-летнюю девочку ищут в Новосибирске — она пропала накануне

В Центральном районе Новосибирска ищут пропавшую 15-летнюю Викторию Кондрухову. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», подросток исчезла накануне, 16 марта.
В сообщении сказано, что девочка не вернулась домой. Руководитель пресс-службы поискового отряда Егор Зайцев рассказал НГС, что школьница была на прогулке.
— Заявка на поиск девочки 2008 года рождения поступила в ДПСО «ЛизаАлерт» вчера, 16 марта. Вчера вечером девочка не вернулась домой с прогулки в Центральном районе Новосибирска, — сообщил Егор Зайцев.
Специалисты начали массовое размещение ориентировки на пропавшую девочку в городских сообществах и местных чатах для оповещения населения и получения свидетельств о ее возможном местонахождении.
— Добровольцы автономными экипажами выполняют задачи по проверке свидетельств и возможных мест нахождения пропавшей от информационного координатора поиска, — уточнил специалист.
Рост девочки составляет 164 сантиметра, телосложение худощавое, волосы длинные русые, глаза голубые. Школьница была одета в черную дубленку с капюшоном, черные со стразами джинсы, черные с белой подошвой ботинки и черную шапку.
Новосибирцев, которые видели девочку или что-либо знают о ее местонахождении, просят сообщить об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда 88007005452 либо 112.
Несколько дней назад в Новосибирской области пропала 19-летняя девушка. Она исчезла в Бердске.