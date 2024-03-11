Депутаты приняли отчет главы сельсовета о доходах — им возразили в правительстве Новосибирской области

Информацию о разбирательстве опубликовали на сайте Новосибирского районного суда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области прокуратура обратилась в суд с иском к совету депутатов Барышевского сельсовета. Ведомство потребовало признать незаконным решение сессии касательно проверки сведений о доходах и имуществе главы сельсовета Андрея Алексеева.



Информация об этом появилась на сайте Новосибирского районного суда. Речь идет о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах. Ее провел отдел по профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства региона.



Как установил суд, губернатор Новосибирской области направил депутатам для рассмотрения данные о результатах проверки. В документах указано, что специалисты установили неполноту и недостоверность сведений, которые представил Алексеев за 2019–2021 годы.



— Решением совета депутатов Барышевского сельсовета Новосибирского района принят к сведению отчет Алексеева А. А. о результатах проверки за 2018–2022 г. г. Признана информация о доходах, расходах, об обязательствах имущественного характера Алексеева А. А. и его супруги исчерпывающей, полной и достоверной, что не является коррупционным и иным правонарушением, — сказано в документах.



Совет направил губернатору письмо с решением депутатов о принятии к сведению отчета Андрея Алексеева и о результатах проверки за прошедшие четыре года. Между тем суд указал, что у членов совета нет полномочий на проведение антикоррупционной проверки и оценке степени тяжести найденного нарушения.



— Совет депутатов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области не наделен полномочиями по признанию информации о доходах, расходах, об обязательствах имущественного характера главы администрации Барышевского сельсовета Алексеева А. А. и его супруги исчерпывающей, полной и достоверной, не являющейся коррупционным и иным правонарушением, что в силу подпункта «а» пункта 3 части 9 статьи 226 КАС РФ является самостоятельным основанием для признания названного решения незаконным, — заявили в суде.



В результате суд решил удовлетворить иск прокуроров и признал незаконным решение сессии совета депутатов. Речь идет о результатах рассмотрения данных по проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе в отношении главы Барышевского сельсовета. Информацию, которую направил губернатор Новосибирской области, членам сельсовета придется рассмотреть повторно.



В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области НГС уточнили, что сотрудники ведомства обжаловали в суде нарушение порядка принятия решения совета депутатов.



— Проверку проводила не прокуратура, но поскольку совет депутатов нарушил порядок принятия решения, прокуратура обжаловала его в суде, — сообщили НГС в пресс-службе ведомства. — Решение принимать будет совет депутатов.



НГС позвонил представителю совета депутатов сельсовета с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, какие нарушения были выявлены в документах. Журналисту рекомендовали обратиться к специалистам позже, 12 марта.



Глава сельсовета Андрей Алексеев родился 1 января 1984 года в Барышево. У него есть высшее образование, он учился в Новосибирском государственном аграрном университете и Сибирской академии государственной службы. В 2021 году стало известно о том, что следователи возбудили уголовное дело на Алексеева по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.



Ранее Андрея Алексеева отправили под домашний арест. По версии следствия, чиновник предоставил в безвозмездное пользование своему другу помещение, которое находилось в муниципальной собственности. Он якобы освободил знакомого от платы за аренду и жилищно-коммунальные услуги.

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