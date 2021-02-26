Главу Барышевского сельсовета Новосибирской области задержали за злоупотребление должностными полномочиями

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело на главу Барышевского сельсовета Андрея Алексеева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ ), сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следствие установило, что с декабря 2018 года по февраль 2020-го Алексеев предоставил в безвозмездное пользование своему другу — директору коммерческой организации помещение, находящееся в муниципальной собственности. При этом освободил его от платы за аренду помещения и оплату жилищно-коммунальных услуг.