Главу Барышевского сельсовета Новосибирской области задержали за злоупотребление должностными полномочиями

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело на главу Барышевского сельсовета Андрея Алексеева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285
Следствие установило, что с декабря 2018 года по февраль 2020-го Алексеев предоставил в безвозмездное пользование своему другу — директору коммерческой организации помещение, находящееся в муниципальной собственности. При этом освободил его от платы за аренду помещения и оплату жилищно-коммунальных услуг.
Одновременно Андрей Алексеев, нарушая Бюджетный кодекс РФ, заключил с той же организацией договоры на общую сумму больше 370 тысяч рублей на уборку территорий администрации Барышевского сельсовета без проведения аукциона.
Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия. В ближайшее время ему выберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
В ноябре в Новосибирске задержали экс-прокурора Дениса Ференца, бывшую сотрудницу облпрокуратуры Александру Аверину и бизнесмена Дмитрия Куклина. НГС сообщал подробности.