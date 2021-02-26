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Главу Барышевского сельсовета Новосибирской области задержали за злоупотребление должностными полномочиями

Чиновник совершил ряд нарушений

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Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия

Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело на главу Барышевского сельсовета Андрея Алексеева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следствие установило, что с декабря 2018 года по февраль 2020-го Алексеев предоставил в безвозмездное пользование своему другу — директору коммерческой организации помещение, находящееся в муниципальной собственности. При этом освободил его от платы за аренду помещения и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Одновременно Андрей Алексеев, нарушая Бюджетный кодекс РФ, заключил с той же организацией договоры на общую сумму больше 370 тысяч рублей на уборку территорий администрации Барышевского сельсовета без проведения аукциона.

Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия. В ближайшее время ему выберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В ноябре в Новосибирске задержали экс-прокурора Дениса Ференца, бывшую сотрудницу облпрокуратуры Александру Аверину и бизнесмена Дмитрия Куклина. НГС сообщал подробности.

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