Чиновника из Барышево отправили под домашний арест

Суд отправил Андрея Алексеева под домашний арест до середины апреля
Новосибирский районный суд отправил Андрея Алексеева под домашний арест — об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления
Она отметила, что за такую меру пресечения ходатайствовал следователь СКР. Домашний арест задержанного главы Барышевского сельсовета продлится до
О том, что следователи возбудили уголовное дело на чиновника, стало известно
В ноябре в Новосибирске задержали экс-прокурора Дениса Ференца, бывшую сотрудницу облпрокуратуры Александру Аверину и бизнесмена Дмитрия Куклина. НГС сообщал подробности.