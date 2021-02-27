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Чиновника из Барышево отправили под домашний арест

Андрея Алексеева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

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Ближайшие полтора месяца Андрей Алексеев проведет под домашним арестом

Ближайшие полтора месяца Андрей Алексеев проведет под домашним арестом

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Суд отправил Андрея Алексеева под домашний арест до середины апреля

Новосибирский районный суд отправил Андрея Алексеева под домашний арест — об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она отметила, что за такую меру пресечения ходатайствовал следователь СКР. Домашний арест задержанного главы Барышевского сельсовета продлится до 16 апреля 2021 года.

О том, что следователи возбудили уголовное дело на чиновника, стало известно 26 февраля. По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2020 года Андрей Алексеев без торгов и какой-либо оплаты предоставил муниципальное помещение своему другу — директору коммерческой организации. В то же время он заключил с его компанией прямые договоры на уборку территории администрации Барышевского сельсовета на сумму больше 370 тысяч рублей. Следствие обвиняет чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ноябре в Новосибирске задержали экс-прокурора Дениса Ференца, бывшую сотрудницу облпрокуратуры Александру Аверину и бизнесмена Дмитрия Куклина. НГС сообщал подробности.

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СК Россиипревышение полномочийБарышево
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