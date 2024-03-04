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«Хулиганил и оскорблял медиков»: новосибирца выпроводили из больницы с охраной

Инцидент произошел в Заельцовском районе

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Мужчину привезли в больницу с жалобами на боль в животе

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На выходных в Новосибирске пациент устроил конфликт в больнице. На место вызывали ГБР.

Подробности рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Инцидент произошел 2 марта в 00:33 в приемном отделении больницы в Заельцовском районе.

— Там хулиганил и оскорблял медработников мужчина, привезенный из какой-то городской «наливайки» с острой болью в животе. В присутствии бойцов ГБР врачи осмотрели больного и, придя к выводу, что в госпитализации он не нуждается, отпустили восвояси, — сообщает «Гвардия».

Сотрудники агентства на всякий случай проводили мужчину почти до самого дома.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске бездомный трижды пытался попасть в подъезд. Его выводили сотрудники охранного агентства.

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