«Хулиганил и оскорблял медиков»: новосибирца выпроводили из больницы с охраной

На выходных в Новосибирске пациент устроил конфликт в больнице. На место вызывали ГБР.
Подробности рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Инцидент произошел 2 марта в 00:33 в приемном отделении больницы в Заельцовском районе.
— Там хулиганил и оскорблял медработников мужчина, привезенный из какой-то городской «наливайки» с острой болью в животе. В присутствии бойцов ГБР врачи осмотрели больного и, придя к выводу, что в госпитализации он не нуждается, отпустили восвояси, — сообщает «Гвардия».
Сотрудники агентства на всякий случай проводили мужчину почти до самого дома.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске бездомный трижды пытался попасть в подъезд. Его выводили сотрудники охранного агентства.