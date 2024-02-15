Тело женщины нашли в Октябрьском районе — ее личность устанавливают

В Октябрьском районе Новосибирска нашли тело женщины. Сейчас ее личность устанавливают.
Об этом НГС сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области. Тело обнаружили 13 февраля.
— Следователи провели осмотр места происшествия, принимаются все меры к установлению личности обнаруженной женщины, — рассказали в ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В начале января в Октябрьском районе Новосибирска пропала Ольга Пушкарева. Женщина ушла из дома ночью после смерти матери, она была одета не по погоде. Подробности исчезновения рассказал муж сибирячки. По его словам, Ольгу видели очевидцы, когда она шла в сторону Инюшенского бора по мосту, который идет по улице Кирова к Пединституту. Как сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт» 15 февраля, сейчас поиски женщины приостановлены, идет проверка. Муж женщины Евгений сообщил, что пока информации нет.