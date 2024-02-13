«Позвонил маме и пожаловался»: в Новосибирске заявили, что кондуктор ударил школьника

В Новосибирске заявили о кондукторе, который якобы ударил ребенка в транспорте. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Как заявляет автор, кондуктор якобы ударил по голове ребенка, который ехал в школу В сообщении сказано, что несовершеннолетний стоял в проходе транспорта.
— <…> кондуктору это не понравились. Сначала она толкнула ребенка, а потом уже ударила по голове и не придала этому значения, — заявил автор. — Ребенок позвонил маме и пожаловался. Пришли родители, поймали автобус и ждали полицию.
В сообщении не уточняется, где именно произошел инцидент. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Для установления обстоятельств и места происшествия очевидцев просим обратиться в полицию, — сообщили в ведомстве.
В середине января в Новосибирске женщина заявила о конфликте в автобусе №16. По словам сибирячки, на нее напала кондуктор из-за того, что она заступилась за ребенка-безбилетника.