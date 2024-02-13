«Позвонил маме и пожаловался»: в Новосибирске заявили, что кондуктор ударил школьника

В Новосибирске заявили о кондукторе, который якобы ударил ребенка в транспорте. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».



Как заявляет автор, кондуктор якобы ударил по голове ребенка, который ехал в школу В сообщении сказано, что несовершеннолетний стоял в проходе транспорта.

