«Уезжай из Затона — я до тебя доберусь»: сибирячка обвинила кондуктора в нападении — пассажирка лишилась клока волос

Сибирячка заявила о конфликте в новосибирском автобусе №16. По словам женщины, на нее напала кондуктор из-за того, что она заступилась за ребенка-безбилетника.
— Сегодня утром долго не было автобусов, на улице -20 градусов, холодно, все пассажиры замерзли. В 7:50 подошел автобус, сразу набился полный, и когда он начал отъезжать от остановки Портовая, кондуктор начала кричать на ребенка на вид лет 12–13, что он постоянно ездит без оплаты. Я сказала, чтобы она оставила его в покое и не выгоняла, потому что он сильно замерз. В ответ кондуктор начала меня затыкать матом.
По словам пассажирки, очень скоро словесный конфликт перешел в драку, но за нее никто не заступился, потому что агрессивного кондуктора пассажиры маршрута №16 давно знают и боятся.
— Она сорвала с меня шапку и дернула меня за волосы, с левой стороны полностью вырвала клок, — пожаловалась сибирячка. — Полный автобус народа, и никто не заступился. Один мужчина ее начал оттаскивать, а она мне заявила: «уезжай из Затона, тебе здесь не жить, я до тебя доберусь». Потом она заявила, что потеряла золотую сережку [в драке], и пока я ее не найду, из автобуса не выйду. Я предложила ей вызывать полицию, но она не стала этого делать.
Маршрут №16 «Затон — Областная больница» в Новосибирске обслуживают 2 перевозчика, автобус, в котором произошел утренний конфликт, обслуживает ООО «Регион-Автоцентр».
По данным сервиса Rusprofile, единственным владельцем и директором компании является Андрей Ходаковский. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. По состоянию на конец 2022 года (более свежей информации нет), выручка компании составила 189 миллионов рублей, чистый убыток — 662 тысячи рублей.
В ООО «Регион-Автоцентр» подтвердили, что сегодня утром в одном из автобусов произошел конфликт пассажирки и кондуктора, но раскрывать его подробности и комментировать происшествие не стали, заявив, что будут проводить проверку, если подвергнувшаяся нападению женщина обратится с жалобой в ЦУГАЭТ.
Ранее НГС писал о том, как кондуктор решил оградить себя от пассажиров и приклеил к поручням возле своего места канцелярские кнопки.