«Уезжай из Затона — я до тебя доберусь»: сибирячка обвинила кондуктора в нападении — пассажирка лишилась клока волос

— Она сорвала с меня шапку и дернула меня за волосы, с левой стороны полностью вырвала клок, — пожаловалась сибирячка. — Полный автобус народа, и никто не заступился. Один мужчина ее начал оттаскивать, а она мне заявила: «уезжай из Затона, тебе здесь не жить, я до тебя доберусь». Потом она заявила, что потеряла золотую сережку [в драке], и пока я ее не найду, из автобуса не выйду. Я предложила ей вызывать полицию, но она не стала этого делать.

Маршрут №16 «Затон — Областная больница» в Новосибирске обслуживают 2 перевозчика, автобус, в котором произошел утренний конфликт, обслуживает ООО «Регион-Автоцентр».