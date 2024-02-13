Остались жена и трое детей: погиб сибиряк, который облил себя бензином и поджег

45-летний мужчина, который утром 13 февраля облил себя бензином и поджег, погиб. Об этом корреспонденту НГС сообщили в администрация Доволенского района Новосибирской области.
Инцидент произошел утром во вторник, 13 февраля, во дворе дома погибшего. Прибывшим медикам не удалось спасти мужчину.
—Благополучная семья, недавно новый дом купили. Мужчина занимался своим делом в частной организации. У него осталась жена и трое детей, — рассказали корреспонденту НГС в администрации.
Сейчас на месте ЧС продолжают работать экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили факт вызова на данное происшествие. На момент прибытия подразделений пожарной охраны возгорания не было.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС пообещали предоставить более подробную информацию позже.