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Водителю, устроившему смертельное ДТП на Северном объезде, дали 7 лет колонии

Кроме того, мужчину лишили прав и взыскали с него миллион

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Почти 2 года назад на Северном объезде произошло смертельное столкновение

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Новосибирский районный суд вынес приговор 51-летнему водителю, который 28 июля 2021 года устроил смертельное ДТП на Северном объезде. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Подсудимому назначили 7 лет в исправительной колонии общего режима и на 2,5 года лишили водительских прав. Также с него взыскали 1 миллион рублей в счет компенсации потерпевшей стороне. Пока приговор в законную силу не вступил.

Сибиряка судили по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушениее ПДД, повлекшее смерть).

По информации ведомства, трагическая авария произошла недалеко от станции Мочище. Будучи пьяным, обвиняемый, водитель «Тойоты Спринтер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВИС 234900». 41-летний мужчина, который находился за рулем последнего, погиб.

Ранее под Новосибирском 19-летний водитель на «Ладе-Гранте» врезался в бетонное ограждение. Пассажир погиб.

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