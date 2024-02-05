Водителю, устроившему смертельное ДТП на Северном объезде, дали 7 лет колонии

Новосибирский районный суд вынес приговор 51-летнему водителю, который 28 июля 2021 года устроил смертельное ДТП на Северном объезде. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Подсудимому назначили 7 лет в исправительной колонии общего режима и на 2,5 года лишили водительских прав. Также с него взыскали 1 миллион рублей в счет компенсации потерпевшей стороне. Пока приговор в законную силу не вступил.
Сибиряка судили по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушениее ПДД, повлекшее смерть).
По информации ведомства, трагическая авария произошла недалеко от станции Мочище. Будучи пьяным, обвиняемый, водитель «Тойоты Спринтер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВИС 234900». 41-летний мужчина, который находился за рулем последнего, погиб.
Ранее под Новосибирском 19-летний водитель на «Ладе-Гранте» врезался в бетонное ограждение. Пассажир погиб.