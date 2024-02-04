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СрочноСибиряк избил 14-летнего подростка
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Сибиряк несколько раз ударил 14-летнего подростка по голове за то, что тот посмеялся над его дочерью

У мальчика диагностировали травмы

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Возбуждено административное дело

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Полицейские в Ленинск-Кузнецком округе проводят проверку после того, как мужчина избил подростка. Видео было опубликовано несколько дней назад в соцсетях, в воскресенье, 4 февраля, пресс-служба МВД Кузбасса сообщила, что злоумышленника задержали.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал FBI Ленинск-Кузнецкий (t.me/fbi_lnk)

Как сообщили в ведомстве, в полицию обратилась жительница села Красное, которая рассказала, что ее 14-летнему сыну нанес побои неизвестный мужчина. Полицейские установили его и задержали — им оказался 47-летний отец одноклассницы мальчика.

По предварительным данным, 14-летняя дочь рассказала мужчине, что одноклассник посмеялся над ней. Кузбассовец потребовал от несовершеннолетнего извинений, но тот отказался и пояснил, что смеялся не над девочкой, а по другой причине. Тогда мужчина несколько раз ударил подростка по голове и скрылся.

Школьник рассказал о случившемся своей матери и вместе с ней обратился в больницу. Там подростку оказали помощь и диагностировали травмы.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме этого, возбуждено административное дело по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Также о конфликте сообщили руководству школы, где учатся подростки. Педагоги провели профилактические беседы «о недопустимости конфликтных ситуаций».

Ранее новосибирская полиция начала проверку после публикации видео, на котором несколько подростков избивают школьника. Конфликт произошел вечером 21 января в частном секторе Кировского района. Компания подростков избила школьника и обрезала волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.

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