Сибиряк несколько раз ударил 14-летнего подростка по голове за то, что тот посмеялся над его дочерью

По предварительным данным, 14-летняя дочь рассказала мужчине, что одноклассник посмеялся над ней. Кузбассовец потребовал от несовершеннолетнего извинений, но тот отказался и пояснил, что смеялся не над девочкой, а по другой причине. Тогда мужчина несколько раз ударил подростка по голове и скрылся.

Школьник рассказал о случившемся своей матери и вместе с ней обратился в больницу. Там подростку оказали помощь и диагностировали травмы.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме этого, возбуждено административное дело по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.