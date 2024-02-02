«Я никому не желала зла». Уральской красавице плеснули в лицо серной кислотой — как она сейчас живет

Татьяна Польская не знает, как выглядят ее дети. Она ослепла задолго до их рождения: 14 лет назад ей плеснули в лицо серной кислотой прямо на улице. Нападавший поджидал девушку у подъезда. Его так и не нашли. После трагедии Татьяна переехала из Екатеринбурга, где она жила на тот момент, в маленький город Богданович и начала новую жизнь. Как сложилась ее судьба — смотрите в коротком видео чуть выше.

