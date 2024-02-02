«Я никому не желала зла». Уральской красавице плеснули в лицо серной кислотой — как она сейчас живет

Татьяна Польская не знает, как выглядят ее дети. Она ослепла задолго до их рождения: 14 лет назад ей плеснули в лицо серной кислотой прямо на улице. Нападавший поджидал девушку у подъезда. Его так и не нашли. После трагедии Татьяна переехала из Екатеринбурга, где она жила на тот момент, в маленький город Богданович и начала новую жизнь. Как сложилась ее судьба — смотрите в коротком видео чуть выше.
До нападения Татьяне угрожали по телефону и спалили ей машину. Но злоумышленников так и не нашли. Вычислить их не смогли ни по номерам телефонов, ни по камерам наблюдения на доме. В день нападения они почему-то были выключены.
— Я была очень общительная, у меня было много знакомых, то есть я могла быть где-то и грубой с кем-то. Может, кого-то и обидела, я не знаю, — говорит Татьяна. — Но, в принципе, я ничего в жизни не делала, чтобы так поступить со мной, не знаю. Я никому не желала зла.
Следователи подозревали бывшего мужчину Тани, он ревновал и преследовал ее. Но доказать вину не удалось. Как и причастность его экс-жены, которая тоже могла затаить обиду на молодую красавицу. Таня даже обращалась за помощью к экстрасенсам, но они разошлись во мнениях. Одни говорили, что в этом замешана подруга, с которой пострадавшая сидела за одной партой, другие — что всё же мужчина.
Татьяна перенесла десятки сложных операций. Врачам удалось спасти ее лицо и на время вернуть зрение. Но через несколько лет оно снова пропало. Еще есть надежда, что Татьяна будет видеть. В марте она снова ляжет на операционный стол.
Сейчас женщина счастлива в браке, воспитывает двоих детей и нашла свое призвание. Из-за слепоты ей пришлось оставить карьеру бухгалтера, но она выучилась на массажистку и открыла свой салон.