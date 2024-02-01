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В Забайкалье отец избил 11-летнюю дочь палкой — девочка в реанимации с разрывом селезенки

У ребенка состояние средней степени тяжести

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Изначально школьница попала в районную больницу

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В Забайкалье пьяный отец избил палкой 11-летнюю дочь. Сегодня, 1 февраля, стало известно, что девочку перевели в реанимацию краевой детской клинической больницы. Об этом сообщает Чита.Ру со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

— Вчера переведена в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести, в реанимации. Получает всю необходимую медицинскую помощь, — уточнил сотрудник пресс-службы.

Инцидент произошел в селе Ундино-Поселье Балейского района 28 января. После избиения у девочки диагностировали у нее разрыв селезенки. Отца ребенка задержали и допросили, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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