«Боимся, что будет по 60 детей в группе»: в детсаду Новосибирска прорвало канализацию — пришлось объединить два корпуса

«По трое детей на одну кабинку»

Канализационная труба не выдержала напора 11 января и пришла в негодность в районе кухни. Детей из здания на улице Дружбы, 8 пришлось перевести в корпус на улице Станиславского, 4а.

— В этом корпусе дети находятся в переполненных группах, где количество детей превышает 30 человек. Недостаточно спальных мест, и приходится использовать дополнительные раскладушки. Также по трое детей оставляют свою вещи в кабинках, хотя одна кабинка должна предоставляться только одному ребенку. Это создает неудобства как для детей, так и для педагогов и родителей из-за задержки ремонта в здании на улице Дружбы, 8, — сообщила в редакцию читательница НГС.