«Боимся, что будет по 60 детей в группе»: в детсаду Новосибирска прорвало канализацию — пришлось объединить два корпуса

Один из корпусов детского сада №144 «Сказкоград» в Новосибирске закрыли из-за лопнувшей трубы канализации. Детей перевели в другое здание и родители заявили, что группы стали переполнены. Проблема не решается две недели и есть опасения, что в итоге в каждой группе окажется по 55–60 человек. Корреспондент НГС поговорила с одной из матерей, а также узнала у заведующей, как произошел прорыв и когда его устранят.
«По трое детей на одну кабинку»
Канализационная труба не выдержала напора 11 января и пришла в негодность в районе кухни. Детей из здания на улице Дружбы, 8 пришлось перевести в корпус на улице Станиславского, 4а.
— В этом корпусе дети находятся в переполненных группах, где количество детей превышает 30 человек. Недостаточно спальных мест, и приходится использовать дополнительные раскладушки. Также по трое детей оставляют свою вещи в кабинках, хотя одна кабинка должна предоставляться только одному ребенку. Это создает неудобства как для детей, так и для педагогов и родителей из-за задержки ремонта в здании на улице Дружбы, 8, — сообщила в редакцию читательница НГС.
Она попросила сохранить ее анонимность, так как опасается из-за жалоб санкций от руководства детсада в свою сторону и воспитателей. Женщина отметила, что часть родителей временно остается сейчас дома с детьми.
— Когда все дети вернутся в группы, их численность достигнет 55–60 человек, группы не рассчитаны на такое количество детей, — отметила женщина.
«Это жалуется тот, кто не ходит»
Заведующая детским садом №144 Анна Полнова заверила, что ремонтные работы уже начаты. Детский сад получил лимиты из бюджета и подрядчик вышел на объект. Сегодня должны начать копать.
— Здание на улице Дружбы 1932 года. Был ремонт в 2007 году. И вот у нас лопнула канализационная труба слива в кухонном блоке. Она три метра под землей, поэтому, естественно, не можем воспользоваться кухней, и дети были переведены. Не в два раза группы увеличились. У нас посещаемость 54% по городу, — объяснила Анна Полнова.
Она добавила, что всем родителям были предоставлены места в здании на Станиславского. Туда же перевели и воспитателей.
— Неправда, что в кабинке по три человека. Это жалуется тот, кто не ходит. А кто ходит, тот не жалуется. У детей все те же занятия, все те же преподаватели, те же воспитатели, которые с ними были в той группе. То есть все адаптировано, — подчеркнула заведующая. — Детей не ходит много, потому что родители с Дружбы не желают переходить через дорогу в другое здание. Привыкли, что рядышком из подъезда в подъезд.
Она добавила, что до конца января проблему с трубой должны решить.
В январе в Новосибирске произошел ряд прорывов на теплотрассах.
Вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире.