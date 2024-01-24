Почему в Новосибирске столько коммунальных аварий? Когда во всех домах будет тепло? Задай вопрос вице-губернатору

22 января в мэрии прошло расширенное заседание постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству. Главным и единственным вопросом в повестке стала коммунальная авария, погрузившая 11 января, а потом ещё раз 17 января в холод (а какие-то дома и в темноту) почти все левобережье Новосибирска.