Почему в Новосибирске столько коммунальных аварий? Когда во всех домах будет тепло? Задай вопрос вице-губернатору

Вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Семка ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире.
Встреча пройдет 26 января в 10:00. Трансляцию можно будет посмотреть в нашей официальной группе во «ВКонтакте».
На каком этапе сейчас находится восстановление полноценного теплоснабжения в Новосибирске? Какая ситуация в области, есть ли зоны риска, аналогичные Новосибирску? Каким образом сейчас строится работа штаба? Что удалось сделать за неделю?
Если у вас есть вопросы, вы можете прислать их ниже через специальную форму.
22 января в мэрии прошло расширенное заседание постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству. Главным и единственным вопросом в повестке стала коммунальная авария, погрузившая 11 января, а потом ещё раз 17 января в холод (а какие-то дома и в темноту) почти все левобережье Новосибирска.