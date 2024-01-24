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Почему в Новосибирске столько коммунальных аварий? Когда во всех домах будет тепло? Задай вопрос вице-губернатору

Сергей Семка ответит на вопросы в прямом эфире НГС

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Сергей Семка сообщит о результатах недельной работы штаба

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Вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Семка ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире.

Встреча пройдет 26 января в 10:00. Трансляцию можно будет посмотреть в нашей официальной группе во «ВКонтакте».

На каком этапе сейчас находится восстановление полноценного теплоснабжения в Новосибирске? Какая ситуация в области, есть ли зоны риска, аналогичные Новосибирску? Каким образом сейчас строится работа штаба? Что удалось сделать за неделю?

Если у вас есть вопросы, вы можете прислать их ниже через специальную форму.

22 января в мэрии прошло расширенное заседание постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству. Главным и единственным вопросом в повестке стала коммунальная авария, погрузившая 11 января, а потом ещё раз 17 января в холод (а какие-то дома и в темноту) почти все левобережье Новосибирска.

Режим ЧСЧСКоммунальные аварииСергей Семка
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