В Минобороны рассказали детали крушения Ил-76

— Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода украинских военнослужащих для обмена, — заявили в Минобороны. — По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.



Самолет Ил-76 рухнул в Белгородской области в пяти километрах от села Яблоново. За всем, что сейчас происходит на месте крушения и что говорят о произошедшем очевидцы, мы следим в онлайн-трансляции.

