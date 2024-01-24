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СрочноВ Минобороны рассказали детали крушения Ил-76
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Крушение самолета в БелгородеПодробности

В Минобороны рассказали детали крушения Ил-76

В ведомстве назвали произошедшее терактом

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Минобороны обнаружили запуск двух ракет

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Министерство обороны России рассказало подробности крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. По уточненным данным ведомства, он летел по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород и перевозил украинских военнослужащих для обмена, когда его атаковали ВСУ.

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Видео: Городские порталы

— Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, — добавили в Минобороны.

В ведомстве также заявили, что радиолокационные средства ВКС России обнаружили запуск двух украинских ракет. Крушение произошло в 11:15 мск, Минобороны признало случившееся терактом.

— Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода украинских военнослужащих для обмена, — заявили в Минобороны. — По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

Самолет Ил-76 рухнул в Белгородской области в пяти километрах от села Яблоново. За всем, что сейчас происходит на месте крушения и что говорят о произошедшем очевидцы, мы следим в онлайн-трансляции.

Минобороны РоссииИл-76СамолетКрушениеБелгородская область
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