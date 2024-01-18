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Новосибирцам с левого берега сделают перерасчет за отопление из-за коммунальных аварий

Также учтут траты на электричество

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Перерасчет сделают в январе

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Жителям левого берега Новосибирска, которые оказались в зоне коммунальной аварии сделают перерасчет за отопление. Как сообщили в СГК, перерасчет платы сделают в январе.

— При перерасчете учтем компенсацию дополнительных затрат на электроэнергию для обогрева в этот период. Жители, имеющие прямой договор на теплоснабжение, увидят перерасчет в квитанциях за январь, — уточнили в СГК.

Если начисления за отопления производят УК и ТСЖ, то они также сделают перерасчет за январь.

Вечером 17 января в Новосибирске из-за дефекта на теплотрассе произошла коммунальная авария. На левом берегу больше 160 зданий остались без отопления. Как сообщили в СГК, дефект обнаружили на трубопроводе шириной 700 миллиметров. Эту трубу уложили в 1963 году, капитальный ремонт проводили в 1990-м году.

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