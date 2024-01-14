freedom
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 2/10
usd 88.13
eur 96.75
Тема дняКарта домов, где есть проблемы с отоплением
Все новости
Все новости

Находится в реанимации: второй ребенок за сутки разбился в Красноярском крае, катаясь на плюшке

13-летняя девочка получила тяжелые травмы в селе Еловое

730

Плюшки — неуправляемые средства для катания

Поделиться

13-летняя девочка серьезно пострадала при катании на плюшке в селе Еловое Емельяновского района Красноярского края, сообщают наши коллеги из NGS24.RU.

Полиция сообщает, что 13 января днем школьница с подругой пошла кататься на тюбинге с необорудованной горки поблизости от села. На большой скорости плюшку подбросило, девочка вылетела из нее. Сейчас она находится в реанимации 20-й больницы.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что вчера в Красноярске погиб 14-летний подросток, который катался на плюшке.

По теме

ГоркиПлюшкиТюбингПострадал ребенок
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter