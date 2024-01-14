Находится в реанимации: второй ребенок за сутки разбился в Красноярском крае, катаясь на плюшке

13-летняя девочка серьезно пострадала при катании на плюшке в селе Еловое Емельяновского района Красноярского края, сообщают наши коллеги из NGS24.RU.
Полиция сообщает, что 13 января днем школьница с подругой пошла кататься на тюбинге с необорудованной горки поблизости от села. На большой скорости плюшку подбросило, девочка вылетела из нее. Сейчас она находится в реанимации 20-й больницы.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что вчера в Красноярске погиб 14-летний подросток, который катался на плюшке.