Не успел вовремя спрыгнуть с «плюшки»: в Сибири подросток упал с 15-метровой высоты, когда катался с горки

В Красноярске 14-летний подросток упал в обрыв и погиб, когда катался на тюбинге, передают наши коллеги из NGS24.RU.
Как сообщил в красноярском управлении Следственного комитета, днем
— Расчет был на то, что он успеет спрыгнуть с «плюшки», — уточнили в СК. — Мальчик приехал в гости к бабушке на выходные, сам проживал с родителями в районе Мясокомбината.
По факту гибели следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Стихийную горку срочно засыпали песком сегодня утром, 14 января. Корреспонденты на месте пообщались с местными жительницами, они утверждали, что здесь с обрыва никто никогда не катался. Журналисты NGS24.RU дошли до того склона, где погиб ребенок и сквозь песок были видны многочисленные следы от ледянок, горка была достаточно скользкой, накатанной.
Одна местная жительница рассказала, что дети постоянно катались на этом склоне.
— Я видела, что ребятишки вчера катались на «плюшках». Не знаю даже сколько. Но их много было. И один упал. Приехали четыре скорые, медики побежали туда, вниз, человек 10. Кто-то сверху крикнул: «Живой?» А снизу отвечают: «Нет, мертвый». Говорят, он к бабушке приехал, сказал ей, что идет на кразовскую елку, а сам — сюда с мальчишками. Хорошо, что засыпали. Давно надо было засыпать, чтобы не катались здесь, в этом месте. Здесь постоянно катались ребята, — поделилась жительница Зеленой Рощи.
Сейчас рабочие устанавливают вдоль склона таблички о запрете катания.
В январе 2021 года в Новосибирске девочка разбилась насмерть во время катания на горке.