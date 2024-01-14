Не успел вовремя спрыгнуть с «плюшки»: в Сибири подросток упал с 15-метровой высоты, когда катался с горки

В Красноярске 14-летний подросток упал в обрыв и погиб, когда катался на тюбинге, передают наши коллеги из NGS24.RU.

Как сообщил в красноярском управлении Следственного комитета, днем 13 января мальчик вместе с 13-летним приятелем пришел кататься на склон горы в районе проспекта Ульяновского. При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.