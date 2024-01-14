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Не успел вовремя спрыгнуть с «плюшки»: в Сибири подросток упал с 15-метровой высоты, когда катался с горки

Мальчик погиб до приезда скорой

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Мальчик рассчитывал, что успеет спрыгнуть с «плюшки»

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В Красноярске 14-летний подросток упал в обрыв и погиб, когда катался на тюбинге, передают наши коллеги из NGS24.RU.

Как сообщил в красноярском управлении Следственного комитета, днем 13 января мальчик вместе с 13-летним приятелем пришел кататься на склон горы в районе проспекта Ульяновского. При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Примерное место происшествия

Примерное место происшествия

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— Расчет был на то, что он успеет спрыгнуть с «плюшки», — уточнили в СК. — Мальчик приехал в гости к бабушке на выходные, сам проживал с родителями в районе Мясокомбината.

По факту гибели следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Стихийную горку срочно засыпали песком сегодня утром, 14 января. Корреспонденты на месте пообщались с местными жительницами, они утверждали, что здесь с обрыва никто никогда не катался. Журналисты NGS24.RU дошли до того склона, где погиб ребенок и сквозь песок были видны многочисленные следы от ледянок, горка была достаточно скользкой, накатанной.

Одна местная жительница рассказала, что дети постоянно катались на этом склоне.

— Я видела, что ребятишки вчера катались на «плюшках». Не знаю даже сколько. Но их много было. И один упал. Приехали четыре скорые, медики побежали туда, вниз, человек 10. Кто-то сверху крикнул: «Живой?» А снизу отвечают: «Нет, мертвый». Говорят, он к бабушке приехал, сказал ей, что идет на кразовскую елку, а сам — сюда с мальчишками. Хорошо, что засыпали. Давно надо было засыпать, чтобы не катались здесь, в этом месте. Здесь постоянно катались ребята, — поделилась жительница Зеленой Рощи.

Сейчас рабочие устанавливают вдоль склона таблички о запрете катания.

В январе 2021 года в Новосибирске девочка разбилась насмерть во время катания на горке.

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