«Применил насилие»: глава СК заинтересовался сибиряком, который напал на женщину-медика

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за сибиряка, который набросился на фельдшера скорой помощи в Алтайском крае. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
— В СМИ распространена информация о том, что в селе Шебалино Алтайского края житель региона применил насилие к фельдшеру, которая приехала для оказания медицинской помощи, — сообщили специалисты.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия.
Об инциденте стало известно 9 января. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, фельдшер прибыла на вызов к женщине, которая получила травмы из-за падения в погреб.
В КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи город Бийск» уточнили, что во время оказания медпомощи мужчина схватил фельдшера за воротник и толкнул, из-за чего специалист едва не упала в открытый погреб.
Осенью прошлого года в Алтайском крае сообщили о мужчине, который напал на медика. Сибиряк ударил по лицу фельдшера скорой помощи.