«Перелом костей носа»: сибиряк напал на фельдшера скорой помощи на Алтае

Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин дал ряд поручений из-за сообщения о нападении на медика на Алтае. Как сообщили в телеграм-канале «Информационный центр СК России», мужчина ударил по лицу фельдшера скорой помощи.
В ведомстве со ссылкой на СМИ уточнили, что инцидент произошел в Бийске Алтайского края. Мужчина ударил работника службы «03», причинив последнему перелом носа. Указано, что сибиряк нуждался в медпомощи.
В сообщении указано, что специалисты СУ СК РФ по региону инициировали вопрос передачи уголовного дела по факту произошедшего из органов внутренних дел в свое производство. Глава СКР поручил представить доклад о ходе расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко принять все предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей, а также представить доклад о ходе и результатах его расследования, — сообщили в ведомстве.
Информация о происшествии появилась 29 августа в группе «Станция скорой медицинской помощи Бийска» во «ВКонтакте». В сообщении указано, что инцидент произошел 25 августа в одном из баров города. Медработники выехали к заведению после того, как на ССМП поступила информация, что человеку стало плохо. При оказании помощи мужчина, который лежал на полу, ударил фельдшера кулаком.
— На место вызвали наряд полиции, и в тот же вечер фельдшер написал заявление. В больнице у пострадавшего медработника диагностировали перелом костей носа, — сообщили в группе со ссылкой на главврача ССМП Бийска Алексея Карнаухова.
В конце июля в Алтайском крае мужчина избил фельдшера скорой помощи. В результате конфликта медицинского работника госпитализировали, возбуждено уголовное дело.