«Перелом костей носа»: сибиряк напал на фельдшера скорой помощи на Алтае

В сообщении указано, что специалисты СУ СК РФ по региону инициировали вопрос передачи уголовного дела по факту произошедшего из органов внутренних дел в свое производство. Глава СКР поручил представить доклад о ходе расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.