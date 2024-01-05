Рейс Сургут — Новосибирск вернулся в аэропорт вылета из-за поломки самолета

Рейс UTА 137 авиакомпании UTair по маршруту Сургут — Новосибирск вернулся на аэродром вылета. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident. Причиной стала поломка одной из систем воздушного судна.
— 04.01.2024 в 23:49 возврат на аэродром вылета город Сургут. Неисправность системы кондиционирования, воздушное судно АТ75, эксплуатант — ПАО «Авиакомпания UTair», — говорится в сообщении.
Согласно онлайн-табло аэропорта Новосибирска, рейс прибыл в пункт назначения только 5 января в 08:11 по местному времени.
Ранее мы рассказывали, что пассажиры поезда