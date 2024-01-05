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Рейс Сургут — Новосибирск вернулся в аэропорт вылета из-за поломки самолета

Причиной стала неисправность системы кондиционирования

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Рейс в Новосибирск должен был вылететь по расписанию поздно вечером накануне

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Рейс UTА 137 авиакомпании UTair по маршруту Сургут — Новосибирск вернулся на аэродром вылета. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident. Причиной стала поломка одной из систем воздушного судна.

— 04.01.2024 в 23:49 возврат на аэродром вылета город Сургут. Неисправность системы кондиционирования, воздушное судно АТ75, эксплуатант — ПАО «Авиакомпания UTair», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта Новосибирска, рейс прибыл в пункт назначения только 5 января в 08:11 по местному времени.

Ранее мы рассказывали, что пассажиры поезда № 346 Адлер — Нижневартовск, который застрял под Челябинском, больше девяти часов провели в вагонах без света, питьевой воды и почти без еды. Простояв на технической станции несколько часов, состав отправился в путь.

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