Главный следователь страны заинтересовался гибелью новорожденного в Сибири — мальчик замерз насмерть

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о смерти ребенка в Сибири. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале СК России 4 января.
Инцидент произошел в селе Подгорном Майминского района Республики Алтай. Следователи установили, что 31 декабря 2023 года 21-летняя местная жительница оставила своих двух малолетних детей одних в неотапливаемом доме без продуктов питания. Тело одного из них нашли 3 января 2024 года.
— Вечером 3 января 2024 года близкий родственник обнаружил в доме тело новорожденного мальчика и его замерзающего 2-летнего брата. Малолетний был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь, — указано в сообщении.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Алтай представить доклад о расследовании дела и первоначально установленных обстоятельствах.
— Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили специалисты.
В пресс-службе СК по Республике Алтай сообщали, что, по предварительным данным, смерть четырехмесячного ребенка наступила из-за переохлаждения. Специалисты возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
В конце декабря 2023 года в Алтайском крае семилетний мальчик умер в дачном доме. Тело ребенка с признаками отравления угарным газом обнаружила его мать.