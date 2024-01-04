Главный следователь страны заинтересовался гибелью новорожденного в Сибири — мальчик замерз насмерть

В пресс-службе СК по Республике Алтай сообщали, что, по предварительным данным, смерть четырехмесячного ребенка наступила из-за переохлаждения. Специалисты возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

