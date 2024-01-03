Сибиряк чуть не замерз ночью на улице: у него произошел приступ эпилепсии

В Горно-Алтайске мужчина чуть не замерз ночью на улице, у него произошел приступ эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Республики Алтай.
— К экипажу вневедомственной охраны за помощью обратилась женщина с просьбой помочь человеку, который лежал на дороге в бессознательном состоянии с характерными судорогами, — пояснили в управлении.
Сотрудники Росгвардии определили, что у мужчины произошел эпилептический приступ, и доставили его в больницу.
Ранее в Новосибирской области семья из пяти человек чуть не замерзла на трассе из-за сломанной машины. На помощь сибирякам пришли полицейские.