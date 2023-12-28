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Пилот не увидел ВПП: пассажирский самолет сел на реку в Якутии

На борту находилось 34 человека

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Пилоты пассажирского самолета сели на замерзшую реку, потому что не увидели ВПП

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Пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» сел на реку Колыма в Якутии. Как сообщает региональный оперштаб, он выполнял рейс по маршруту «Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск» и сел «вне взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка».

— На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет, — говорится в сообщении оперативного штаба. — По данному факту территориальным управлением Росавиации назначена проверка.

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По предварительным данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причина посадки на замерзшую реку — «ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна».

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Телегам-канал Baza уточняет, что пилоты не увидели полосу в аэропорту Зырянка, промахнулись и сели на замерзшую реку.

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