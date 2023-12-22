«Была утечка метана»: дорогу к гусинобродской свалке перекрыли из-за опасного газа — видео

Сегодня днем, 22 декабря, возле газовой заправки в Новосибирске произошла утечка метана из грузового автомобиля. Видео опасного инцидента прислал в редакцию читатель НГС.
На кадрах любительской записи видно облако газа, окружающее автоцистерну. Подъезды к опасному месту перекрыли сотрудники ГИБДД.
— На открытой территории находился грузовой автомобиль, привозящий газ в цистерну. Была утечка метана, но водитель перекрыл основной кран, и утечка прекратилась, — рассказал источник НГС. — Рядом ни жилых домов, ни объектов инфраструктуры не было, угрозы, ничего не было.
Неподалеку от опасной заправки находится гусинобродская свалка, по информации читателей НГС, водителей мусоровозов отправляют на полигон, расположенный на левом берегу Новосибирска.
2,5 года назад в Новосибирске авария на газозаправочной станции закончилась взрывом и пожаром. 14 июня 2021 года на газовой заправке на Гусинобродском шоссе прогремел взрыв, огненный гриб поднялся на высоту 140 метров. В результате ЧП только чудом никто не погиб, но 7 человек оказались в реанимации. Страшный пожар тушили 6 часов подряд.