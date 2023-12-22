«Была утечка метана»: дорогу к гусинобродской свалке перекрыли из-за опасного газа — видео

2,5 года назад в Новосибирске авария на газозаправочной станции закончилась взрывом и пожаром. 14 июня 2021 года на газовой заправке на Гусинобродском шоссе прогремел взрыв, огненный гриб поднялся на высоту 140 метров. В результате ЧП только чудом никто не погиб, но 7 человек оказались в реанимации. Страшный пожар тушили 6 часов подряд.

