«Ехал очень шустро»: седан слетел в кювет и перевернулся на новосибирской трассе — водителю помог очевидец

В Новосибирской области автомобиль съехал с трассы в кювет и перевернулся на бок. Очевидец помог водителю выбраться из машины и вызвал ГИБДД.



Свидетелем ДТП стал судебный пристав Владимир Шеметов, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что специалист ехал в субботу к своим родителям, когда на участке дороги произошла авария. Предположительно, ДТП случилось 16 декабря.

