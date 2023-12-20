«Ехал очень шустро»: седан слетел в кювет и перевернулся на новосибирской трассе — водителю помог очевидец

В Новосибирской области автомобиль съехал с трассы в кювет и перевернулся на бок. Очевидец помог водителю выбраться из машины и вызвал ГИБДД.
Свидетелем ДТП стал судебный пристав Владимир Шеметов, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что специалист ехал в субботу к своим родителям, когда на участке дороги произошла авария. Предположительно, ДТП случилось 16 декабря.
— Я увидел, что передо мной ехал очень шустро седан. Дорога была скользкой. Морозно. В какой-то момент автомобиль стало заносить. В итоге она (машина, — прим.ред.) слетела с трассы в кювет и перевернулась, — приводит пресс-служба ведомства слова судебного пристава.
Владимир Шеметов остановился на трассе и направился к попавшему в ДТП автомобилю. Пристав помог выбраться водителю из машины и вместе с ним попытался перевернуть транспорт. Специалист также решил останавливать проезжающие машины, чтобы вытащить седан, и вызвал ГИБДД.
Попавшего в ДТП водителя судебный пристав посадил на время в свой автомобиль, сообщили в ведомстве.
— Я его подбадривал. Видно было, что парень в шоке. Несколько минут общения, и он пришел в себя. После приезда экипажа ГИБДД, я уточнил, нужна ли еще помощь, и поехал к родителям, — цитирует ведомство специалиста.
В середине декабря на трассе в Новосибирске перевернулся автомобиль. Авария произошла вблизи Нижней Ельцовки.