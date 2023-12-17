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Лежит на обочине. В Нижней Ельцовке перевернулся автомобиль — видео с места ДТП

В результате аварии никто не пострадал

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На трассе в районе Нижней Ельцовки перевернулся автомобиль

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17 декабря на трассе в Новосибирске перевернулся автомобиль. ДТП произошло в районе Нижней Ельцовки.

В ролике с места аварии, опубликованном в Telegram-канале «АвтоБердск-плюс», видно, что перевернутая машина лежит на обочине. К ней подъехал эвакуатор. В пресс-службе городской Госавтоинспекции НГС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На место ДТП приехал эвакуатор

Видео: «АвтоБердск-плюс» / Telegram

Недавно автомобиль врезался в светофор на улице Немировича-Данченко – редакция публиковала видео с места ДТП, куда приезжал реанимобиль. Ранее на новосибирской трассе столкнулись фуры: фото с места аварии можно посмотреть здесь.

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ДТПАварияНовосибирск
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