Лежит на обочине. В Нижней Ельцовке перевернулся автомобиль — видео с места ДТП

17 декабря на трассе в Новосибирске перевернулся автомобиль. ДТП произошло в районе Нижней Ельцовки.
В ролике с места аварии, опубликованном в Telegram-канале «АвтоБердск-плюс», видно, что перевернутая машина лежит на обочине. К ней подъехал эвакуатор. В пресс-службе городской Госавтоинспекции НГС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Недавно автомобиль врезался в светофор на улице Немировича-Данченко – редакция публиковала видео с места ДТП, куда приезжал реанимобиль. Ранее на новосибирской трассе столкнулись фуры: фото с места аварии можно посмотреть здесь.