freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 0/10
usd 89.70
eur 98.42
Тема дняВрезался в светофор на Немировича-Данченко
Все новости
Все новости

«На месте реанимобиль»: автомобиль врезался в светофор на Немировича-Данченко — видео с места ДТП

Судя по кадрам, машина повредила пешеходный светофор

1 372

Инцидент произошел на пересечении улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова

Поделиться

В Новосибирске автомобиль въехал в светофор на левом берегу города. По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте аварии находится машина реанимации.

— Столб значительно наклонился в сторону. На месте аварии работает реанимобиль, — указано в сообщении.

Инцидент произошел на пересечении улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова. Очевидцы сняли место ДТП на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На участке аварии находится полиция

Видео: "АСТ-54» во «ВКонтакте»

Судя по кадрам, водитель автомобиля врезался в пешеходный светофор, на участке аварии находится полиция. Реанимобиль также попал на видео.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные о ДТП.

В середине декабря в Новосибирске троллейбус, в котором находились пассажиры, въехал в столб на улице Бориса Богаткова. В ДТП пострадали кондуктор и 2 пассажира, водитель транспорта оказался зажат.

По теме

ДТПВрезался в столбАварияНемировича-ДанченкоРимского-КорсаковаГИБДД
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter