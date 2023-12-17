«На месте реанимобиль»: автомобиль врезался в светофор на Немировича-Данченко — видео с места ДТП

В Новосибирске автомобиль въехал в светофор на левом берегу города. По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте аварии находится машина реанимации.
— Столб значительно наклонился в сторону. На месте аварии работает реанимобиль, — указано в сообщении.
Инцидент произошел на пересечении улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова. Очевидцы сняли место ДТП на видео.
Судя по кадрам, водитель автомобиля врезался в пешеходный светофор, на участке аварии находится полиция. Реанимобиль также попал на видео.