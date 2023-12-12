«Держи ее за "хвост"»: два подростка проникли в дом к новосибирской бабушке и начали ее кошмарить

В селе Новокремлевское Новосибирской области на видео сняли издевательства над пожилой женщиной. Ролик редакции предоставила неравнодушная местная читательница, которой переслали неприятные кадры.
В одном из роликов, которым сибирячка поделилась с редакцией, некий молодой человек выливает воду из стакана на печку в доме пожилой женщины. В это время вместе с ними находится еще один человек — его лица не видно, но голос похож на детский.
— Будешь воду, бабуль? Не хочешь, — спрашивает парень, опрокидывая стакан.
На видео, которое публикует редакция, молодой человек прыгает на кровать пожилой женщины. Бабушка всячески хочет избежать общения с незванными гостями и ходит всхлипывает.
Второй участник издевательств, чей голос похож на детский, на видео предлагает парню удержать пенсионерку за «хвост». Дальше на кадрах видна рука, дергающая ее за подол. Женщина в это время уходит в другую комнату.
На еще одном видео у женщины отбирают табурет со словами: «ты недостойна его».
В администрации Кремлевского сельсовета инцидент прокомментировали следующим образом:
— Следствие идет. Сейчас приехал участковый из ПДН. Разбираются. Работа ведется.
В пресс-службе ГУ МВД редакции подтвердили, что информация о произошедшем проверяется. На место выехали сотрудники полиции.