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«Держи ее за "хвост"»: два подростка проникли в дом к новосибирской бабушке и начали ее кошмарить

На видео слышно, как парень требует у пенсионерки кошелек

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Ролики были сняты в новосибирском селе, сейчас полиция ведет проверку

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В селе Новокремлевское Новосибирской области на видео сняли издевательства над пожилой женщиной. Ролик редакции предоставила неравнодушная местная читательница, которой переслали неприятные кадры.

В одном из роликов, которым сибирячка поделилась с редакцией, некий молодой человек выливает воду из стакана на печку в доме пожилой женщины. В это время вместе с ними находится еще один человек — его лица не видно, но голос похож на детский.

— Будешь воду, бабуль? Не хочешь, — спрашивает парень, опрокидывая стакан.

На видео, которое публикует редакция, молодой человек прыгает на кровать пожилой женщины. Бабушка всячески хочет избежать общения с незванными гостями и ходит всхлипывает.

Второй участник издевательств, чей голос похож на детский, на видео предлагает парню удержать пенсионерку за «хвост». Дальше на кадрах видна рука, дергающая ее за подол. Женщина в это время уходит в другую комнату.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Парень в кадре требовал у женщины кошелек

Видео: предоставлено читательницей НГС

На еще одном видео у женщины отбирают табурет со словами: «ты недостойна его».

В администрации Кремлевского сельсовета инцидент прокомментировали следующим образом:

— Следствие идет. Сейчас приехал участковый из ПДН. Разбираются. Работа ведется.

В пресс-службе ГУ МВД редакции подтвердили, что информация о произошедшем проверяется. На место выехали сотрудники полиции.

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