В Толмачево задержался самолет до Екатеринбурга — что сказали пассажирам

В Новосибирске вечером 10 декабря в аэропорту Толмачево задержали рейс S7 Airlines 5019 до Екатеринбурга. Как сообщила НГС одна из пассажирок Юлия, вылет перенесли из-за того, что воздушное судно замерзло.
— Нас привезли к самолету, мы минут 10 сидели в закрытом автобусе, потом увезли к тому же выходу, откуда забрали. Водитель по громкой связи сказал, что самолет замерз и не готов лететь, — пояснила Юлия.
Как уточнила девушка, спустя полчаса всех пассажиров вновь посадили в автобус и отвезли к тому же самолету. Сейчас борт вылетел в пункт назначения.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу аэропорта Толмачево и S7 Airlines, для комментария по ситуации.
Ранее рейс с 22 детьми из Барнаула в Новосибирск задержали на несколько часов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.