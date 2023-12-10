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В Толмачево задержался самолет до Екатеринбурга — что сказали пассажирам

Людей привезли к борту, но потом вернули в зал ожидания

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Самолет должен был вылететь в 20:10 по местному времени

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В Новосибирске вечером 10 декабря в аэропорту Толмачево задержали рейс S7 Airlines 5019 до Екатеринбурга. Как сообщила НГС одна из пассажирок Юлия, вылет перенесли из-за того, что воздушное судно замерзло.

— Нас привезли к самолету, мы минут 10 сидели в закрытом автобусе, потом увезли к тому же выходу, откуда забрали. Водитель по громкой связи сказал, что самолет замерз и не готов лететь, — пояснила Юлия.

Как уточнила девушка, спустя полчаса всех пассажиров вновь посадили в автобус и отвезли к тому же самолету. Сейчас борт вылетел в пункт назначения.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу аэропорта Толмачево и S7 Airlines, для комментария по ситуации.

Ранее рейс с 22 детьми из Барнаула в Новосибирск задержали на несколько часов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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