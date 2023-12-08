Суицид, лечение, пожизненное: чем закончились истории российских «школьных стрелков»

Утром 7 декабря в брянской гимназии произошла трагедия: ученица
Это нападение на школу стало четырнадцатым за последние десять лет. И оно не первое закончилось суицидом стрелка — в четырех случаях ранее нападавшие поступили так же. Судьбу остальных решал суд.
Год назад, в декабре 2022 года, суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в сентябре 2021 года. Тогда от его действий погибли 6 человек, еще 47 получили травмы разной степени тяжести. Это первый случай в России, когда «школьный стрелок» получил пожизненное. В августе 2023 года такой же приговор суд вынес Ильназу Галявиеву — выпускник гимназии
Из всех стрелков, которые не совершили самоубийство после преступления, к пожизненному заключению приговорили только этих двоих — Бекмансурова и Галявиева. Виновники еще трех преступлений были приговорены к лишению свободы на сроки менее 10 лет. Такая разница приговоров обусловлена тем, что после их нападений никто не погиб — были раненые, в одном случае даже 15 человек, но все, к счастью выжили.
Еще четверых нападавших суд приговорил к принудительному лечению — такое решение выносят, если преступника признали невменяемым. О «ненормальности» школьных стрелков, как правило, говорят после каждого происшествия — люди ищут оправдание поступкам, которые не укладываются в голове. Однако психиатрическая экспертиза чаще приходит к иному мнению. Впрочем, даже когда психиатры видят, что у человека есть психическое расстройство, это не делает его невменяемым.
— Даже страдая каким-то расстройством, человек может быть вменяемым, потому что отвечал за свои действия, — объяснял ранее психиатр Артем Гилев. — [Невменяемым его признают], если человек действовал, например, под руководством голосов. Когда ему голос бога или сатаны приказал: «Убей». И он пошел и сделал, убил. Здесь, естественно, человек не мог отвечать за свои действия и руководить ими, потому что он находился в состоянии психоза. А если у человека какое-то расстройство личности и он кого-то убил, потому что что-то ему не понравилось, хотелось выместить свою злобу, но при этом он понимал, что убивать нельзя, что это живой человек и это деяние наказуемо. То есть человек мог отвечать за свои действия и руководить ими, но не стал.
Психиатры дают свое заключение и в случае самоубийства стрелка. В правоохранительных органах уже сообщили, что Алине будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Подробнее о том, что дальше будет с уголовным делом, которое было возбуждено по статье «Убийство», и кого могут наказать за трагедию, мы разбирались вместе с юристом.