Суд дал пожизненное стрелку, расстрелявшему студентов в пермском университете

Суд вынес приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в сентябре 2021 года. Тогда от его действий погибли шесть человек, еще около шестидесяти получили травмы разной степени тяжести. Решением суда Бекмансуров приговорен к пожизненному лишению свободы. Первые пять лет он будет отбывать срок в тюрьме, в дальнейшем — в исправительной колонии особого режима. Такое же наказание запрашивал для Бекмансурова прокурор.
Кроме того, Бекмансурову предстоит удовлетворить иски семей погибших и раненых. Ранее, выступая с последним словом, стрелок заявил, что будет возмещать ущерб из пенсии по инвалидности (во время задержания его ранил сотрудник ДПС Константин Калинин, впоследствии стрелку ампутировали левую ногу) и зарплаты, которую будет получать в колонии.
Как передают наши коллеги из издания 59.RU, которые находились в зале суда на оглашении приговора, судья рассказал о выводах экспертов о том, что у Бекмансурова есть склонность к отчужденности, манипулятивному поведению и суициду. А также о том, что он недоверчив к окружающим и эмоционально холоден, погружен в свои переживания. При этом Бекмансуров не страдает патологией психики, его не унижали сверстники и родные, хотя на его ненависть к людям в какой-то степени повлияла деструктивная информация из интернета. Игровой зависимости у Бекмансурова специалисты не обнаружили.
20 сентября 2021 года 18-летний студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел на территорию кампуса с ружьем и открыл стрельбу по людям. В результате пострадали 47 человек, 6 из них погибли, 23 человека получили огнестрельные ранения.
До того как отправиться в университет с ружьем, Бекмансуров сохранил на своей странице в соцсетях отложенное сообщение, которое опубликовалось, уже когда он стрелял. Это был манифест — в сообщении он писал, что не состоит в экстремистских организациях, это — не теракт. Он подробно описывал, как готовился к покупке оружия, проходил экспертизу. Писал, что долго выбирал место для нападения — думал и о своей школе, и о ТЦ, вокзалах и так далее, но «они не подошли по расписанию». ПГНИУ выбрал, потому что туда поступил. Изначально планировал покончить с собой после нападения, но размышлял и о том, что его могут убить сотрудники полиции. Конкретных объяснений своему решению в манифесте Бекмансуров не приводил, писал, что ему нравится причинять людям боль, он устал, хочет разрушать всё на своем пути и лишь пара одногруппников показались ему достойными жить.