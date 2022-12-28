Суд дал пожизненное стрелку, расстрелявшему студентов в пермском университете

До того как отправиться в университет с ружьем, Бекмансуров сохранил на своей странице в соцсетях отложенное сообщение, которое опубликовалось, уже когда он стрелял. Это был манифест — в сообщении он писал, что не состоит в экстремистских организациях, это — не теракт. Он подробно описывал, как готовился к покупке оружия, проходил экспертизу. Писал, что долго выбирал место для нападения — думал и о своей школе, и о ТЦ, вокзалах и так далее, но «они не подошли по расписанию». ПГНИУ выбрал, потому что туда поступил. Изначально планировал покончить с собой после нападения, но размышлял и о том, что его могут убить сотрудники полиции. Конкретных объяснений своему решению в манифесте Бекмансуров не приводил, писал, что ему нравится причинять людям боль, он устал, хочет разрушать всё на своем пути и лишь пара одногруппников показались ему достойными жить.

