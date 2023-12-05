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Сибиряк вышел с ножом на балкон 7 этажа и перепугал соседей — мужчину забрали врачи

Инцидент произошел на улице Плющихинская

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Инцидент произошел вчера, 4 декабря

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В Октябрьском районе Новосибирска 42-летний мужчина с ножом на балконе перепугал соседей.

По данным группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел днем 4 декабря на улице Плющихинская.

— На балконе 7 этажа мужчина с ножом в руке. Проведены работы переговоров с мужчиной 1981 года рождения. Проведена эвакуация с 7-го этажа. Передан психиатрической бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Спасатели МАСС», vk.com

Недавно в Искитимском районе от берега оторвалась льдина с четырьмя рыбаками, мужчин эвакуировали спасатели.

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