Сибиряк вышел с ножом на балкон 7 этажа и перепугал соседей — мужчину забрали врачи

В Октябрьском районе Новосибирска 42-летний мужчина с ножом на балконе перепугал соседей.
По данным группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел днем 4 декабря на улице Плющихинская.
— На балконе 7 этажа мужчина с ножом в руке. Проведены работы переговоров с мужчиной 1981 года рождения. Проведена эвакуация с 7-го этажа. Передан психиатрической бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели.
Недавно в Искитимском районе от берега оторвалась льдина с четырьмя рыбаками, мужчин эвакуировали спасатели.